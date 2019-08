Radnice nyní vybírá aukční síň, která vydraží sochu Věry Špinarové,a zároveň se schyluje k přesunu sochy Leoše Janáčka z Kuřího rynku před městskou nemocnici.

Na veřejnosti se v uplynulých týdnech šířily informace, že socha Věry Špinarové, prozatím stále stojící v Husově sadu, jde do dražby. To není nic nového, celá situace má ale stále jeden důležitý háček. „Dokud výslovně neodsouhlasím zvolenou aukční síň, se sochou se nic nestane,“ opakuje sochař David Moješčík. V podstatě tak opakovaně tlumočí, jak je nastavena licenční smlouva, kterou s ním uzavřelo předchozí vedení moravskoostravské radnice.

To nynější naopak teď vybírá, která aukční síň by se měla postarat o to, že Věrka z Husova sadu zmizí do zapomnění. „Máme čtyři velmi kvalitní nabídky, z nichž jednu vybereme a zeptáme se pana Moješčíka, zda s ní souhlasí. Pakliže ano, zapracujeme dodatek do smlouvy a sochu prodáme,“ uvedl moravskoostravský radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa (Piráti). Právě jemu měl Moješčík přislíbit, že v případě shody nebude mít problém smlouvu podepsat, přestože se samotným prodejem nadále nesouhlasí. „Nejraději by nyní sochu nechal tam, kde je,“ podotkl Jansa.

V jednom jsou však Moješčík i radnice celou dobu zajedno. A to v tom, že zmizet z Kuřího rynku naopak musí socha Leoše Janáčka s liškou Bystrouškou, se kterou se ptakticky každý den fotí desítky někdy i stovky návštěvníku centra Ostravy. „Socha byla stvořena pro komornější prostředí,“ míní její autor, podle něhož na stávajícím místě měla být dočasně.

Oba výše uvedení muži si společně prošli několik míst v centru Ostravy i nejbližším okolí, na něž by se socha potenciálně mohla přesunout. Je otázka, zda učiněná volba splňuje „komornější“ měřítko, nicméně mělo dojít ke shodě ohledně přesunu k ředitelství Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách.

Důvod má však spíše hlubší význam. „Pan Janáček tam v srpnu 1928 zemřel. Sochař si však stanovil, že chce daný prostor nechat mírně upravit, to jsme ale ještě neřešili s ředitelem nemocnice, takže jednání o přesunu sochy je stále otevřené,“ upřesnil radní, který vyslal ještě jeden jasný signál.

„Kteroukoliv sochu ze stávajícího místa odebereme, zajistíme za ni náhradu, která bude kvalitnější a pro dané místo důstojnější.“ A co až přijdou další volby?