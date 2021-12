Lyžujete? Ski Aréna Karlov už se chystá na víkend

Zatímco ještě před pár dny hodnotili návštěvníci Jeseníků bílé stopy kolem Skřítku slovy jako "běžkařský ráj" "paráda" nebo "super", v těchto dnech spíš od nich zaznívají hodnocení "jakž takž", "mohlo to být ještě horší" nebo "jde to, ale dře to". V oblasti školní klasifikace to nejspíš znamenalo dostatečnou.

Podmínky pro běžkaře se ve stopách kolem Skřítku zhoršily, ale pořád to ještě docela ujde.Zdroj: Deník/František Kuba

Přesto se stále najde dost těch, kdo se rozhodnou provětrat své lyže a pejsky. Většinou ze Skřítku odjíždí spokojení. Hlavní je nedat na první dojem, a vydržet, než narazíte na úsek s kvalitní stopou, kde si můžete jízdu zimní krajinou naplno vychutnat.

Nesmí vás ale rozhodit, že kolem bílé stopy se občas rozléhá řev motorové pily a traktoru. To jen pracovití dřevorubci běžkařům připomněli, že jesenické lesy mají také jiné funkce, než jen rekreační.