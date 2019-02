Značka Karlose Vémoly prostě táhne. Přesvědčit se o tom mohla o víkendu i Ostrava.

Na Oktagon Day, prezentační akci stejnojmenné organizace, která v sobotu 16. března ukáže zaplněné Ostravar Aréně svou show, se přišlo podívat stovky a stovky lidí. Ano, Oktagon podle vedením ostravského rodáka Ondřeje Novotného a Slováka Pavola Nerudy za dva a půl roku své existence udělal obrovský krok a i bez Vémoly by přitáhl masy, ale on tomu dodává ještě něco víc. To přiznává i Novotný.

“Víme, že Karlos je v podstatě instituce, která české MMA žene dopředu. On na tom tvrdě pracuje, což jsme věděli, a my zase dřeme na tom, aby vše fungovalo. Naše cesty jsou proto společné, proto nám dávalo největší smysl to spojit,” řekl Deníku.

”Celkově věřím, že to bude parádní show. Přece jen bude mít vyvrcholení v podobě titulového zápasu (Kozma v. Krištofič), k tomu Karlos poprvé v Oktagonu. Prostě spousta příběhů, celkem jich je 24 a jeden lepší než druhý,” dodal Novotný.