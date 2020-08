Obyvatelé Krnova si jistě všimli, že v květnu se na několika místech objevily atypické „přístřešky“ se solárními panely. Jedná se o takzvané bikeboxy, do nichž si cyklisté mohou uzamknout svá drahá kola nebo elektrokola. Tyto garáže na kola se nachází ve Smetanových sadech, u střediska volného času, vlakového nádraží Krnov-Cvilín a před koupalištěm. Je na nich kromě návodu k použití také nápis „mimo provoz.“

Město Krnov na jejich pořízení získalo od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 65 procent z celkových nákladů, které činily 1 432 504 korun, včetně DPH. Aby byly splněny podmínky pro udělení krajské dotace, musely být bikeboxy instalovány u cyklistické stezky nebo trasy. O jejich rozmístění proto rozhodla speciální skupina, kterou zřídila radnice, když vstoupila do Asociace měst pro cyklisty.

Letní cyklistická sezona je v plném proudu. Proč bikeboxy dodnes nefungují? „Situace, kdy firma bikeboxy instalovala, ale nezprovoznila, pro nás není příjemná a chápeme vaše rozhořčení. Dodavatel stále nemá vyřešené technické záležitosti týkající se bezpečnosti plateb, když kvůli koronavirové krizi jsou opožděné dodávky technologií ze zahraničí. Termín na zprovoznění má do konce srpna,“ odpovědělo město Krnov na kritiku z řad občanů.

„Boxů je celkem šestnáct, tedy čtyři sady po čtyřech kusech, přičemž do každého z nich lze uložit dvě kola. Při maximálním obsazení tedy dokáží pojmout 32 jízdních kol. Uživatelé si mohou do boxů uložit také batohy nebo cyklistické přilby,“ popisuje cyklokoordinátorka Kristýna Kutálková, co město od této investice očekávalo.

Pokud opravdu budou bikeboxy v provozu aspoň po prázdninách, mohou se cyklisté těšit na jednoduché používání podle návodu.

„Součástí sestavy je elektronický ovládací panel, pomocí kterého se boxy odemykají a uzamykají. Když cyklista uloží své kolo do prázdného boxu a zavře ho, následně na panelu zvolí vlastní PIN, čímž ho bezpečně uzamkne, a může odejít. Při návratu zadá opět PIN, platební kartou zaplatí poplatek podle přiloženého ceníku a box se odemkne,“ vysvětluje Kristýna Kutálková.

Navzdory vysokým pořizovacím nákladům bikeboxu má být cena za použití opravdu lidová: pět korun za 24 hodin. Stejnou částkou je zpoplatněno také dalších 12 hodin. Při uložení kola na dobu delší než 48 hodin vyjde každých následujících 12 hodin na 50 korun. Maximální doba použití bikeboxu je 72 hodin.