Do areálu, který letošní sezonu zahájil o tomto víkendu, dorazily podle provozovatelky Pavly Gajové stovky lidí. „Byli jsme až překvapeni, kolik lidí přijelo,“ říká Gajová. Velký zájem ji těší a věří, že už se snad sezona rozjede. Příští víkend snad bude moci otevřít předzahrádku hotelu.

„Jsme hrozně rádi, že se to uvolňuje. Kuchaře už svrběly ruce a tak včera připravil pro návštěvníky gulášek. Samozřejmě se podával jen přes výdejní okénko,“ říká s úsměvem Gajová.

Skiareál Mosty je známé středisko, kde se dá nejen svézt na bobové dráze, nově tam mají pumptrackovou dráhu a spoustu dalších dětských atrakcí. Řada turistů odtud, často i se psy vyráží do kopce směrem na chatu Studeničné, případně až na Gírovou. Kateřina Hejmejová dorazila s přítelem a dětmi z Třince. To menší je ještě v kočárku, ale starší syn se na jízdu na bobové dráhy moc těšil. „Oba se těšili. Hlavně, že to jede rychle,“ říká mladá maminka s úsměvem.

K nedělnímu výletu do Most je vylákalo slunečné počasí a také to, že měli z loňska dosud nevyužitou permanentku. „Dnes je konečně hezky a celkem teplo, tak jsme to přišli využít,“ dodala Kateřina Hejmejová.