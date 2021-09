Už desítky let je Kališovo jezero, zvané také Kališok nebo Kališčok, oblíbeným místem ke koupání, za kterým jezdí lidé až o Ostravy nebo i Polska. A právě davy rekreantů projíždějících páteřní silnicí k zadní pláži u jezera v autech, jsou dlouhodobě problémem, který místní trápí. Řeší se to roky. Pro motoristy město zajistilo pozemky pro dočasné parkování v letních dnech, kdy je u jezera narváno.

„A připravují se další sezonní parkovací plochy pro motoristy,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Řada lidé přijíždí na pláž na kole, a v horkých letních víkendech to tady vypadá jako v Hanoji. I proto místní kvitují, že radnice plánuje spojit tuto část s centrem města novou cyklostezkou, po níž cyklisté dojedou k pláži mimo asfaltovou silnici, která vede přes Šunychl dále do Kopytova. Cyklostezek vede Šunychlem a Kopytovem hned několik. Na břehu jezera jsou k dispozici uzamykatelné cykloboxy.

Hluk a nepořádek u jezera

Ne že by Šunychelští měli něco proti přespolním, ovšem pokud se neumějí chovat, vadí jim to. Vcelku pochopitelně. „Jsou totiž lidé, kteří si myslí, že mohou všechno. Zejména dnešní mládež má své zájmy a mnohdy specifické chování. Na pláži pouští nahlas hudbu a hlavně po sobě nechávají nepořádek, odpadky. To se samozřejmě nikomu nelíbí,“ říká Zbygniew Porwolik, starosta tamního sboru dobrovolných hasičů. Specifickou skupinu a způsob rekreace představují u Kališova jezera návštěvníci z Polska. Nejen že jsou občas nadmíru hluční, ale klidně na plážích grilují a dělají si pikniky. Ovšem takovým způsobem, který ostatní rekreanty může obtěžovat.

Porwolikova slova potvrzuje i Eva Rozsypalová, předsedkyně komise pro tuto městskou číst, která bydlí nedaleko pláže na opačné straně jezera, blíže k městu. „Zejména v létě se od jezera, v místech, kde stojí bunkr U Mlýna, ozývá hlasitá hudba. Když je to často, není to příjemné,“ říká Eva Rozsypalová a dodává, že v takovém případě místní volají policii.

Dálnice jako hranice

Před zhruba deseti lety se Šunychl ocitl obrazně řečeno „na druhé straně“. Od Nového Bohumína jej oddělila dálnice, podobě jako Starý Bohumín. Zásadní problém, třeba v dopravě to místním nezpůsobilo, nicméně kdo bydlí do kilometrů od dálnice, hluk od projíždějících aut slyší. Přestože je nevidí, protože je od dálnice odděluje protihluková stěna.

„Bydlel jsem kdysi kilometr vzdušnou čarou od místa, které je dnes zaslepené a místo po silnici se do Nové Vsi dá dojet jen podjezdem pod dálnicí. Na kole, nebo pěšky. Je to slyšet, to vám každý potvrdí, ale zvyknete se na všechno,“ říká Zbygniew Porwolik.

O zábavu se v Šunychlu starají dobrovolní hasiči, kteří pořádají každoroční Gulášfest. Prvního ledna se pak koná Novoroční ponor do jezera a před Vánocemi místní kousek od zbrojnice rozsvěcují svůj vánoční strom.

Kopytov a pidináměstíčko

V malé osadě ležící u soutoku Olše a Odry, nedaleko od přírodní památky Meandry Odry nejsou víc než tři desítky chalup. Končí tam silnice, dál se prostě nedostanete. Přesto tu mají raritu v podobě náměstí sv. Floriána, které nechali zapsat do české knihy rekordů – jeho rozloha nebude více než několik metrů čtverečních.

Spolkový život v Kopytově, který je součástí Šunychlu, se odehrává naproti, kde stojí hasičská zbrojnic. Tam vládnou místní bratři Michal a František Mlynkecovi, nadšení dobrovolní hasiči. Výjezdovou jednotku sbor nemá, ale vychovávají tam hasičskou mládež.

Češi lávku chtějí, Poláci prý nemají peníze

Je to už sice řada let, ale Kopytov kdysi spojovala s obcí Gorzyce na polském břehu Olše, lávka. Tu ale zničila německá vojska za 2. světové války a ani později postavený železobetonový most se nedochoval.Na počátku tisíciletí se objevily snahy o znovuvybudování spojnice Česka a Polska, ovšem přípravy se zadrhly na sporech o pozemky. Projekt ale pořád žije a jeho další pokračování podporují i bohumínští zastupitelé.

V roce 2007 podepsal Bohumín s polskou obcí Gorzyce dohodu o spolupráci, která vznikla z iniciativy obyvatel polské obce Olza. Namísto bývalé lávky zničené během druhé světové války, byla nalezena shoda na umístění nové lávky v místě brodu nedaleko soutoku Odry s Olší.„Přestože byla překonána řada pozemkových a vlastnických problémů, tak aktuálně ochabl zájem současného vedení gminy Gorzyce o dokončení projektu do fáze stavebního povolení a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu v rámci česko-polské spolupráce. Jsem však optimistou a věřím, že v programovém období 2021-2027 (z pohledu evropských dotací) se ještě k myšlence obnovy lávky vrátíme a s polskými kolegy se na pokračování projektu dohodneme,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Dodává, že propojení s cyklotrasami na polské straně hranice drží projekt lávky stále při životě. „Pro město Bohumín je to něco nadstandardního, ale z hlediska regionálního by lávka propojila několik cyklotras mezi polskou a českou stranou,“ uvedl Macura.

Šunychl v datech

Bohumín-Šunychl

První písemná zmínka: 1482

Počet obyvatel: 554

Zajímavosti

Na území Šunychlu nechalo město postavit čistírnu odpadních vod pro celý Bohumín. Do zkušebního provozu byla čistírna uvedena v roce 1997. Za rok dokáže vyčistit více než 3 miliony m3 odpadních vod, což projekčně představuje ekvivalent téměř 34 tisíc obyvatel. Maximální průtok na odtoku byl naprojektován na 573 m3 za hodinu.

Tip na výlet

Nejmenší náměstí velikosti bytu 2+1

Náměstí sv. Floriána v Kopytově je oficiálně nejmenším náměstím v České republice. Rozloha této rarity je 56 metrů čtverečních a kromě kapličky sv. Jana Nepomuckého zde můžete najít dvě lavičky, dvě lampy a také informační tabuli. Místo se stalo i oblíbeným cílem turistů, kteří si často chtějí velikost náměstíčka osobně ověřit.