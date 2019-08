Před bohušovskou hospodou U Gerina se na startovním roštu seřadili piloti fichtlů. Čekala je dobrodružná šestikilometrová etapa do Slezských Rudoltic. Majitel fichtlu si nikdy nemůže být jistý, zda se rozjede bez zatlačení, a jestli dojede do cíle bez čištění svíček a oprav všeho možného. Při neustálém rozebírání a skládání součástek vznikne mezi fichtlem a jeho majitelem silné citové pouto, až láska. V tom spočívá síla těchto strojů.

ŽIJE S PINCKEM ČTYŘICET LET

Metoděj Gaja z Bohušova si pořídil svého fichtla před čtyřiceti lety za 3,5 tisíce korun. „Jsem pořád prvním majitelem. Dnes se objevují sběratelské inzeráty, kde má fichtl veterán cenu přes 20 tisíc korun, takže to byla dobrá investice,“ směje se Metoděj Gaja, který se na novém fichtlu vyřádil, a pak ho na dvacet let odložil do stodoly.

„Téměř jsem na svého pincka zapomněl, až jednou přišel vnuk, že by chtěl vidět jak jezdí. Tak jsme ho zase dali dohromady. Na vesnici dřív měli pincka v každé chalupě. Máme na něj stejné vzpomínky, a nejednou nás to všechny zase začalo bavit. Vidíte? Letos do Bohušova přijelo ještě víc fichtlů než loni. Když ho máte jako já desítky let, už je to člen rodiny. Nevyhodíte ho jen proto, že musíte pořád dokola něco opravovat,“ představil svého krasavce Metoděj Gaja.

ODKAZ KONSTRUKTÉRŮ

Fichtlmánie je ideální příležitost seznámit se s rozmanitostí fichtlů a jednotlivými ročníky. Můžete diskutovat se znalci, který fichtl má lepší pérování nebo převodovku. Potkáte tu nejstarší fichtl Pařez s malým sedlem a případně i variantu s plechovým nosičem.

Jiný fichtlmaniak si už pořídil dvojmístnou sedačku se zadními stupačkami. Někdo má sportovnější model se silnějším motorem, jiný zase skůtrový typ do města nebo silniční verzi.

Na rudoltickém náměstí si piloti fichtlů dali cigárko a počkali na kamarády, kteří cestou museli opravovat závady. Poděkovali policistům, že pomáhají chránit odkaz československých konstruktérů a raději moc nezkoumají technický stav pincků.

Pak kolona fichtlů vyrazila na fotbal do Rusína, aby se motorkáři sportovně nažhavili před odpoledními sprinty dvojic.