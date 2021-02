Bruntálské gymnázium stojí téměř v centru města na nejrušnější městské křižovatce. Jeho historická budova je prohlášena nemovitou kulturní památkou a v posledních letech se už dočkala výměny oken, sanace sklepních prostorů a dalších menších stavebních úprav. Zásadní rekonstrukce začala v červenci minulého roku, kdy byla opravena střecha a fasáda, také bylo zatepleno podstřeší.

„Nejzásadnější úlohou střední školy je žákům nabídnout vzdělávání v co nejvyšší kvalitě, osobní a inspirativní přístup pedagogů, ale také příjemné a motivující prostředí. Bruntálské gymnázium oslaví 75 let od fungování českého gymnázia a rozhodně je na místě, aby měla jeho budova reprezentativní vzhled. Považuji za důležité, že se díky dohledu restaurátora podařilo na fasádu vrátit repliky pískovcových váz, které byly v minulosti odstraněny. Stojí na atice obloukového průčelí na rohu ulic Dukelská a Jesenická,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a ocenil, že se do fasád podařilo osadit budky pro rorýse tak, aby v historických fasádách nepůsobily rušivým dojmem.

„Zaznamenávám řadu pozitivních reakcí na zdařilou rekonstrukci. Naši žáci, jejich rodiče a v neposlední řadě i učitelé a ostatní zaměstnanci školy jsou spokojení s tím, jak se oprava střechy i fasády povedla. Velice si vážíme toho, že se v poslední době dostanou peníze z krajských investic i do vzdálenějších koutů kraje, jako je například Bruntálsko,“ řekl ředitel gymnázia Tomáš Pavelka.

Bruntálské gymnázium.Zdroj: archiv kraje

Celkové náklady rekonstrukce byly vyčísleny na 25,7 milionu korun. Samotné stavební práce vyšly na 24,1 milionu. Investici pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který gymnázium zřizuje. „Součástí opravy střechy byla kompletní výměna střešní krytiny, ale také poškozených a napadených dřevěných prvků krovu. Klempířské práce byly kvůli členitosti střechy poměrně složité, náročná byla i celoplošná oprava historizujících fasád.

Rekonstrukce zvýšila prestiž školy, ale také snížila náklady na vytápění, součástí projektu bylo totiž také kompletní zateplení půdních podlah, které má na úniky tepla zásadní vliv. Zateplená byla také přístavba školy, kde se nachází kabinet a učebny informatiky,“ uzavřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kani