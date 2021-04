„My jsme před dvěma lety v blízkosti pěchotního srubu realizovali cyklostezku podél Ostravské ulice směrem do krajské metropole a už tehdy jsme počítali s tím, že v budoucnu umožníme cyklistům i pěším dostat se odsud přímo k bunkru,“ popsal místostarosta Bohumína Lumír Macura. K realizaci projektu přispěl i fakt, že hojně navštěvovanému pěchotnímu srubu chybí přívod elektřiny. Dosud musel využívat jako zdroj energie agregát.

„Stavba začala tento týden a potrvá zhruba tři měsíce. Díky projektu vznikne zpevněná komunikace, která naváže na stávající asfaltový úsek slepé ulice Čs. Armády, a povede až k tunelu u bunkru. Dojde i k položení kabelu pro přívod elektřiny. Za vybudování stezky včetně připojení bunkru do sítě zaplatíme zhruba dva miliony korun. Prostřednictvím Místní akční skupiny Bohumínsko však žádáme na část projektu dotaci z evropského fondu Program rozvoje venkova,“ informovala Eliška Pecháčková z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.

K vojenskému muzeu bezpečně a pohodlně

Turisté se tak už letos v létě dostanou k vojenskému muzeu bezpečně a pohodlně, a to od křižovatky ulice Čs. Armády s Ostravskou ulicí. Doposud byla vyasfaltovaná jen část trasy, zbylý úsek v podobě vyšlapané pěšiny musela radnice provizorně prosekávat.

O pěchotní srub Na Trati se už více než dvacet let stará Klub vojenské historie Bohumín. V roce 2000 prošel bunkr rozsáhlou rekonstrukcí. Podmáčený objekt bylo třeba vysušit a vybrat příkopy. Následně se začal obnovovat interiér do původního stavu. Nadšenci z klubu prohlídkovou trasu muzea průběžně doplňují o další zajímavé historické a technické exponáty. V posledních letech památku navštěvuje přes tisíc platících dospělých turistů ročně plus děti, které se mají vstup zdarma.

„Ačkoliv je pěchotní srub aktuálně kvůli pandemii zavřený, věříme, že letošní sezónu přece jen zahájíme. Za novou stezku jsme rádi, často k nám na prohlídku míří i školní kolektivy, které se k bunkru dostávaly po frekventované silnici, což bylo pro děti riziko. Současně vítáme i přívod elektřiny. Dosud bylo nutné kupovat benzín a naftu pro dva agregáty, to je nesrovnatelně nákladnější. Za energii ušetříme až dvě třetiny financí, navíc se zmírní i ekologická zátěž. Stálá elektřina nám také umožní prostřednictvím vysoušečů snížit vlhkost v objektu, která je enormní hlavně v létě, a hrozí, že exponáty mohou začít plesnivět,“ uvedl předseda Klubu vojenské historie Bohumín Pavel Bílek. Jak dodal, členové klubu aktuálně připravují novinky pro turisty v podobě nových výmaleb, rozšíření prohlídkové trasy o jednu místnost a dovybavení proviantního skladiště.



Bunkr ze třicátých let 20. století odkazuje na linii pohraničního opevnění, která vznikla na obranu tehdejší Československé republiky. Jedná se o technicky atypický objekt, postavený za pouhých čtrnáct dní podle francouzského vzoru. Jako jediný tohoto druhu v celém pevnostním systému byl prohlášen za kulturní památku.