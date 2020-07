Dvě jednotky profesionálních hasičů (HZS MSK) se pustily ve čtvrtek dopoledne do úspěšné záchrany staršího pejska Artura z kanalizačního systému v Havířově, místní části Prostřední Suchá. Menší pejsek neidentifikovatelné rasy vnikl ráno zvenku do vodorovné betonové roury a prolezl jí několik metrů, pak už ale nedokázal vycouvat ven a jen nešťastně vysílením kňučel.

"Jeho kňučení uslyšel zřejmě až po několika desítkách minut uvěznění svědek, který ihned zavolal na tísňovou linku hasičů. Do Hornické ulice tak vyjely dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Havířov a Ostrava-Zábřeh, ta s technickým kontejnerem, plným moderního vybavení," popisuje akci mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Vodorovná kanalizace, kde pejsek skončil, ústila zhruba po devíti metrech do svislé kanálové vpusti pod asfaltovou silnicí. Artur se ozýval z místa, které bylo blízko této vpusti, což hasiči zkontrolovali pomocí štěrbinové kamery. Poté, co pročistili zaneřáděný kanál, se jej snažili do kanálové vpusti nalákat konejšivými hlasy, ale to moc nezabralo.

"Řešení ale našli: Blíž ke svislé kanálové vpusti jej pomalu posunovali nejprve nastavovacími stojkami Holmatro, pak i pomocí savice (která byla širší než stojky), zapůjčené vodárenskou společností. Pejsek nakonec hasičům pomohl sám, když se posunul posledních několik centimetrů plastovým vývodem až do kanálové vpusti, i když mu z vodorovné roury čouhala pouze hlava," pokračuje Petr Kůdela.

Nejvyšší z hasičů s dlouhýma rukama, jištěný lanem, se pro něj úzkým otvorem dolů natáhl, oparně ho uchopil za srst za hlavou, a tak jej zachránil. Na čtyřnohém tvoru nebyla po vytažení na zemský povrch patrná žádná zranění, pouze viditelné vyčerpání.

Majitel Artura hledal ztraceného psího přítele už od čtvrtečního rána, kdy se zaběhl. Když viděl zasahující hasiče, došlo mu, koho zachraňují, a netrpělivě s nimi čekal na jeho vysvobození. S díky a vděčností si jej pak rychle odnesl domů umýt a nakrmit.