„Je pravda, že útočník z Fakultní nemocnice Ostrava byl náš pracovník, náš stavební technik,“ řekl Deníku Zygula, podle něhož si dvaačtyřicetiletý střelec Ctirad V. vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit.

Vitásek poslední měsíc nechodil do práce, posledních čtrnáct dní byl na nemocenské. „Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal,“ řekl Deníku jeho kolega Radoslav Musil.

„Asi to pravda je, když to potvrdila policie i šéf, ale z fotek, které mi přišly, jej nepoznávám, ani stříbrný Renault Laguna, kterým měl ujíždět, neměl. Já tomu prostře nevěřím,“ dodal Musil.

Online reportáž Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava 10.12. 12:47 Všechny oběti byli dospělí. Pachatel je měl zastřeli českou devítimilimetrovou zbraní. 10.12. 12:40 Na střelce Ctirada V. a středoškolská léta zavzpomínala jeho spolužačka z Opavy, jež nechtěla být jmenována, ale jejíž identitu Deník zná. „Nemohu tomu uvěřit, je sice pravda, že patřil spíše k problémovějším studentům, sem tam něco vyvedl, ale celkově se to s ním dalo. Hloupý rozhodně nebyl, maturitu na ekonomické škole složil zdárně," sdělila s tím, že ji zpráva hluboce zarmoutila. 10.12. 12:27 Ostrava uctí památku šesti obětí, které dnes ráno přišly o život při tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Zhasnuty budou po setmění tři ostravské dominanty – radniční věž, most Miloše Sýkory a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích. 10.12. 12:24 Také fotbalový Baník zasáhla tragédie obřích rozměrů, k níž došlo dnes ráno ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde po střelbě umírali lidé. Klub je připraven pozůstalým a každému, koho se neštěstí dotýká, pomoci. „Chceme vyjádřit co nejhlubší soustrast všem, které tato tragédie zasáhla," uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák. „S oběťmi soucítíme tím více, že jsme s Fakultní nemocnicí v Ostravě úzce propojeni a spolupracujeme s ní. Jsme připraveni okamžitě pomoci," ujistil Michal Bělák a dodal, že klub bude zvažovat všechny dostupné formy pomoci všem lidem, které tato tragédie postihla. Zároveň hodlá klub uctít památku obětí střelby při sobotním ligovém šlágru se Spartou.

Útočník z Fakultní nemocnice Ostrava, Ctirad V., žil v Jilešovicích, které jsou místní částí Háje ve Slezsku.

„Mohu k tomu říci pouze to, že vím, o kterou rodinu se jedná. Ale blíže ji neznám, nic detailnějšího vám k ní tedy nepovím. V tuto chvíli nelze spekulovat ani nad tím, co jej k činu vedlo a podobně. Později se myslím i my v obci dozvíme bližší informace,“ uvedl pro Deník starosta Háje ve Slezsku Karel Palovský.

Na střelce Ctirada V. a středoškolská léta zavzpomínala i jeho spolužačka z Opavy, jež nechtěla být jmenována, ale jejíž identitu Deník zná.

„Nemohu tomu uvěřit, je sice pravda, že patřil spíše k problémovějším studentům, sem tam něco vyvedl, ale celkově se to s ním dalo. Hloupý rozhodně nebyl, maturitu na ekonomické škole složil zdárně,“ sdělila s tím, že ji zpráva hluboce zarmoutila.