Expozice využívá předměty ze sbírek Muzea Těšínska, městských institucí i od soukromých sběratelů, které s městem úzce souvisí, představuje Český Těšín v několika rovinách – politicko-správní, architektonické, hospodářské, náboženské, školské a kulturně-spolkové. „Značná pozornost je zaměřena na meziválečné období, ale je nastíněna i situace po druhé světové válce až do současnosti,“ říká Lenka Ježová Bichlerová z Muzea Těšínska.

Výstavu, která bude k vidění v prostorách nově zrekonstruované budovy Muzea Těšínska na Hlavní ulici, zahájí společně zástupci města, muzea a Moravskoslezského kraje, za přítomnosti mnoha hostů. Výstava bude otevřena od středy 29. července. Veřejnosti bude přístupná od 17 do 20 hodin a vstup v tuto dobu bude zdarma. Poté bude výstava přístupná každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin a potrvá do 28. února 2021.

Odložené oslavy

Původně si měl Český Těšín připomenout stoleté výročí vzniku připomenout mnoha akcemi v průběhu celého roku. Koronavirová epidemie ale scénář oslav změnila. Zrušen byl například červnový koncert Jaromíra Nohavici, a přesunut je také dobový jarmark, který měl proběhnout v sobotu 1. srpna. Má už ale náhradní termín, a sice 12. září.

„Přestože nám koronavirus řádně zamíchal kartami, nechtěli jsme obyvatele města o tuto akci ochudit. Proto jsme ji přesunuli na 12. září, den po tradičním benefičním koncertu. Lidé se mohou těšit například na přehlídku dobových kostýmů, na programu je spanilá jízda historický aut a motocyklů a vystoupí např. kapela Silesian Dixie Band,“ řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Dodala, že při každé akci, která se do konce roku bude konat (např. Burčákobraní 4. září), organizátoři připomenou výročí 100 let města.