A v čem tkví toto onemocnění? Je to chronické onemocnění, které postihuje stále více žen. U některých žen probíhá naprosto bezpříznakově, zatímco jiným ženám způsobuje nepříjemné bolesti, nemožnost otěhotnět a nepravidelné, nebo silné menstruační krvácení.

Toto onemocnění je způsobeno výskytem sliznice dutiny děložní (endometria) mimo dutinu děložní. Nejčastěji se jedná o ložiska, která najdeme např. na vaječnících, vejcovodech, výstelce dutiny břišní nebo na střevu.

Netypické a porměnlivé projevy endometriózy

Projevy endometriózy mohou být proměnlivé a netypické. Onemocnění se nejčastěji projevuje bolestmi v podbřišku, bolestivou menstruací, bolestmi při pohlavním styku a nemožností otěhotnět. Mezi další méně časté příznaky patří nepravidelné vaginální krvácení, bolestivá stolice, přítomnost krve v moči, přítomnost krve ve stolici.

„ Naše gynekologická ambulance se na pacientky s endometriózou specializuje. Je to vedle urogynekologie a všeobecné gynekologie další nosný program, který můžeme rozvíjet díky perfektní spolupráci s chirurgickým, urologickým a gastroenterologickým oddělením. Důležitou podmínkou je i přítomnost magnetické rezonance v nemocnici a spolupráce s centry asistované reprodukce. Jsme schopni diagnostikovat a operovat i nejsložitější případy endometriózy, u kterých je někdy nutné odstranit část tlustého střeva nebo močového měchýře, “ řekl primář gynekologicko-porodního oddělení Martin Němec a dále dodává, že smyslem každé operace by mělo být odstranění všech ložisek endometriózy. To dává pacientce nejvyšší šanci na uzdravení.

Vše vyžaduje důkladnou předoperační přípravu a mnohdy několik konzultací za sebou, protože rozhodnutí o takto složitých výkonech není někdy pro pacientku lehké.

Stále více žen má snahu řešit zdravotní problémy alternativní cestou medicíny, proto Centrum pro léčbu endometriózy a neplodnosti v Nemocnici ve Frýdku-Místku spolupracuje i se specializacemi jako je psychoterapie, ambulance pro léčbu bolesti, rehabilitace, akupunktura a nutriční poradenství. Jsou tedy schopni zmírnit příznaky onemocnění i u žen, pro které není klasická medicína přijatelná.

Všechny potřebné informace a kontakty Centra jsou dostupné na webových stránkách nemocnice www.nemfm.cz a na facebookových stránkách endometriozamorava.