„Na vojnu se vzpomíná hlavně v souvislosti s legrací, ale mnohdy to tam k smíchu vůbec nebylo,“ nechává se slyšet autor publikace psané přesto v odlehčeném duchu. Vhodné ilustrace v ní pochází od jeho vrstevníka Pavla Skury, karikaturisty a výtvarníka taktéž z Ostravy. A kdysi i vojáka ČSLA.

Na asi dvou stech stránkách Šuleř vypráví příběh vojáka Vašulína, částečně autobiografický, částečně založený na poznatcích svých socialistických spolubojovníků. Třeba toho, co dostává opušťák za úspěšný zásah kamenem podplukovníkovy manželky – semetriky vyvádějící u kasárenského plotu.

V knížce nazvané „Černá rota aneb Válčili jsme za komančů“ pak zmiňuje mimo jiné incident s ruským tankem chystajícím se k ostré střelbě u lesního tábora ČSLA. „Velitel rozkázal zastavit ho. Dostal jsem do ruky krumpáč a bušil na pancíř. Rusy to tak překvapilo, že skutečně odjeli pryč,“ upřesňuje.

Řízením osudu se Oldřich Šuleř ocitá počátkem 80. let v Mimoni, kde sídlí v 50. letech 51. Pomocný technický prapor (PTP, první útvar svého druhu pro ty, jimž komunisté odmítají svěřovat zbraně). „My sloužili taky bez nich! Měli jsme pouze bajonet pro dozorčího, který někdo stejně ukradl,“ pokračuje Šuleř.

„Politicky nespolehlivý občan druhé kategorie,“ popisuje Oldřich Šuleř z ostravského Krásného Pole svou situaci v dětství a dospívání za komunistů. A připouští inspiraci – tenkrát samozřejmě zakázaným, poté kultovním a nakonec zfilmovaným – dílem Černí baroni od Miroslava Švandrlíka. Obsah, tak například, voják, co si během základní služby nikdy nevystřelí… byť je v lese tenkrát po ruských okupantech zbraní pro menší armádu, představuje knihu na jedné straně veselou a na druhé varující. Román nese jmeno Černá rota aneb Válčili jsme za komančů.

