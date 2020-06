Pes se už několik dní vyskytuje na stále stejném místě poblíž hranice mezi katastrálním územím Brantic a Krnova. Někdy je na levé krajnici silnice, jindy na pravé. Protože je hladkosrstý, zdá se, že jeho žebra se po týdnu rýsují stále výrazněji. Má zde vodu a nějakou potravu?

"Podle toho, že se pořád motá kolem silnice, zdá se, že tam něco hledá, nebo někoho čeká. Je to velmi nebezpečné místo, kde řidič nevidí za horizont a jezdí se tam dost rychle. Všichni toho psa známe jen z okýnka jedoucího auta, protože tam není kde zastavit. Je to nebezpečná situace jak pro psa, tak pro řidiče, " popsal svou zkušenost řidič Petr Ondruška, který psa v uplynulých dnech zahlédl třikrát a vždy na stejném místě.

Když šel na něj upozornit Městskou policii Krnov, strážníci mu řekli, že rozhodně není první ani poslední, kdo má o černého psa obavy.

"Strážníci mi řekli, že když psa poprvé hlásili starostovi do Brantic, tak už o něm dávno věděl. Ještě se smáli, že pokud pes udělá pár kroků směrem na Krnov, tak příště bude zase pan starosta volat z Brantic strážníkům do Krnova, ať s tím něco udělají. Bohužel pes je plachý, a zatím selhaly pokusy o odchyt z Brantic i z Krnova," uvedl Petr Ondruška s tím, že největší záhadou je to, proč se pes usadil zrovna na silnici u horizontu.

"Zdá se, že je to věrná povaha, která na té krajnici u silnice někoho čeká. Pokud by ho v tom místě vyhodil z auta jeho pán, kterého nemá rád, určitě by už dávno šel shánět žrádlo nebo hledat cestu domů. Přestože je tam už týden, neodběhl do lesa, ani se nevydal do Brantic nebo do Krnova. Všichni se dojímáme u filmů o věrných psech, jak hledají nebo čekají svého pána. Teď to vidíme v reálu, ale nevíme si s tím rady," uvedl Petr Ondruška z Krnova.

Sám před časem zažil podobný příběh s uprchlou kočkou v hlavní roli. Narodila se v Dubnici a už jako malé koťátko při úrazu přišla o oko. Říkali jí Šmudlinka. Když se jí zhoršily kožní problémy tak, že začala ztrácet srst, vzali jí autem do Krnova, aby jí prohlédl veterinář. Jindy klidná kočka v autě dostala záchvat paniky. Utekla sotva zaparkovali před veterinární ordinací.

"Volali jsme ji, dlouho jsme pátrali, ale už jsme ji nenašli. Smířili jsme se s tím, že nás definitivně opustila. Uběhlo několik měsíců, a jednoho dne ráno Šmudlinka zase seděla doma v Dubnici na svém oblíbeném okně a dělala jako by se nic nestalo. Ani nebyla pohublá. Naopak ta srst, co jsme chtěli vyšetřit u veterináře, se jí sama vyléčila. Nepochopím, jak dokázala vypátrat svůj rodný dům. Znala jen zahrady sousedů v Dubnici, ale do Krnova jsme ji vezli poprvé. Je to záhada, jak vyplašená kočka s jedním okem našla cestu domů. Trvalo jí to sice několik měsíců, ale dokázala to," zakončil Petr Ondruška s tím, že i černý melancholický pes mezi Branticemi a Krnovem představuje určité tajemství. Doufejme, že to s ním dobře dopadne.