Do České databanky rekordů se díky letošním volbám do Evropského parlamentu zapíše nový údaj. Obálky totiž obsahují vůbec největší počet hlasovacích lístků v historii. Potvrdila to Agentura Dobrý den Pelhřimov, která má zaznamenávání rekordů v České republice na starost. Více ZDE.