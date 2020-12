Co bude dál, neví. Čeká, jak dopadne šetření incidentu, při němž jej minulý týden měla slovně napadnout tajemnice městského úřadu a poté ho udeřit do oblasti ledvin tak, že musel na lékařské vyšetření. „Na tahu jsou ti, kdo zjišťují, jak to všechno bylo,“ říká referent odboru místního hospodářství David Michna.

Budova radnice v Českém Těšíně | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Přiznává, že to chce odvahu takovou věc oznámit. „Přece se nenechám urážet a fyzicky napadat, navíc to nebylo poprvé. Teď doufám, že se prokáže, že jsem si to nevymyslel, a někdo to bude řešit. Takto se přece k sobě lidé v práci nemohou chovat,“ je přesvědčen Michna.

K události mělo dojít ve středu před sekretariátem úřadu.