Jedenáctipodlažní administrativní budova v Průmyslové ulici vítá při příjezdu z Moravské Ostravy do obvodu Vítkovice více než nedůstojně. Je zřejmé, že se o ni dlouho nikdo nestará a nese z dálky viditelné známky chátrání, působení vandalů, nenechavců.

„Víme, že je nevzhledná. Bohužel ale v minulosti doplatila na vývoj poptávky po produktech jaderné energetiky – zejména po rozpadu trhů tehdejších socialistických zemí RVPH. Přesto usilujeme o její převod do vlastnictví,“ říká Eva Kijonková za společnost Vítkovice.

Pentagon byl opouštěn před osmnácti lety v průběhu privatizace a restrukturalizace vítkovického průmyslového koncernu. A zatímco se jeho jaderná energetika časem dostává opět na výsluní (výroba běží úplně jinde), jediným děním okolo budovy je střídání majitelů.

Patří mezi ně samozřejmě různé dceřiné firmy i jiné subjekty okolo původní společnosti Vítkovice, rovněž Trimex Office Park či Office House Průmyslová. V té poslední uvedené je jediným akcionářem firma Vítkovice Power Engineering (VPE), která je teď v konkurzu.

„Zájemci o tento objekt v minulosti byli, ale vzhledem ke složitosti majetkových vztahů ho dosud nebylo možné prodat…“ konstatuje správce konkurzu VPE David Vandrovec. Na ostravský Pentagon se dělá posudek a pak budou věřitelé rozhodovat o formě prodeje.

„VPE se nachází v konkursu a veškerý majetek této společnosti je nutné prodat. To se týče i obchodního podílu na společnosti Office House Průmyslová, která je vlastníkem stavby. Co s ní dále bude, to samozřejmě záleží až na novém vlastníkovi,“ uvádí Vandrovec.

Vítkovice by jako bývalá „matka“ společnosti VPE Pentagon chtěly. „Pokud se proces převodu povede dokončit, budeme hledat nové využití. Možná formou nabídky budovy developerům nebo se sami pokusíme získat prostředky na rekonstrukci,“ zakončuje Kijonková.