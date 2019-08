Osmiletý chlapec se zranil při zdolávání překážky - uklouzl na plošině a následně se udeřil o její hranu. Na pomoc dítěti vyjely dva pozemní týmy záchranářů a vzlétl rovněž vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy.

„Zasahující lékař u chlapce při prvotním ošetření zjistil známky vážného poranění břicha, nevyloučil ani poranění v oblasti hrudníku,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Lékař dítě na místě ošetřil, poté chlapce šetrně přepravil vrtulník na urgentní příjem ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Jednatel lanového centra Tarzanie Milan Michna pro Deník uvedl, že se jedná o první vážný úraz za posledních patnáct sezón.

„Nepočítám samozřejmě úrazy, které se běžně stávají, jako jsou povrchové odřeniny, popáleniny na prstech či rukou při rychlém smeknutí po laně a podobně. Úraz chlapce se nestal na překážkách některé z tras, ale na cvičném okruhu pro děti, kde jsou překážky ve výšce do půl metru nad zemí. Bohužel nikdo z instruktorů ani rodičů neviděl, co se přesně stalo. Cvičné překážky jsou provozovány bez úhrady a bez dozoru instruktorů. Je tam několik výstražných tabulek se zákazem houpání a upozorněním, že za své děti odpovídají rodiče. Je ale, bohužel, běžnou praxí, že se tato doporučení porušují a instruktoři namátkově tyto přestupky korigují. Pravděpodobně došlo k nešťastnému pádu při nezvládnutí jedné z překážek. Je mi moc líto, že se to stalo, a od chvíle, kdy jsem se to dozvěděl, si lámu hlavu, jak by se této nešťastné příhodě dalo zabránit. Opravdu nevím, kde se stala chyba. Pokud se mohu domnívat, tak ke stejnému úrazu by mohlo dojít při jakémkoliv zakopnutí a následném pádu bokem třeba na pařez stromu, kterých je v areálu mnoho,“ sdělil Milan Michna.

K lanovému centru poznamenal, že je postaveno a provozováno v souladu se všemi platnými normami a certifikováno nezávislým orgánem TUV s pobočkou v Ostravě. „Pravidelně jsou instruktoři školeni na všechny možné situace, ale tomuto incidentu nešlo předejít. Na cvičné překážky, které jsou volně přístupné i mimo otvírací hodiny, chodí běžně i děti ze školek a nikdy se tam nic vážného nestalo. Nyní jen doufám, že chlapec bude v pořádku, a pokud naleznu způsob, jak tomu do budoucna zabránit, neprodleně tak učiním,“ doplnil Milan Michna.