Pokud strana nebo hnutí uvede, že její kandidát vykonává mandát zastupitele, krajský úřad už nekontroluje pravdivost této informace. Složení zastupitelstva nejen v Krnově je snadno dostupná informace, ale kraj tento údaj na hlasovacích lístcích neověřuje.

"Zmocněnec této politické strany byl o tomto problému krajským úřadem informován,“ uvedla pro Deník mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová s tím, že nic víc v daný okamžik kraj už nemohl dělat.

„Není to moje chyba, že se stal omyl zrovna u mého jména. Já jsem všechny údaje uvedl správně. Při nepozorném čtení asi přeskočili pár řádek, takže se u mého jména objevila informace o kolegovi Jiřím Strnadovi, který skutečně je krnovský zastupitel. Já jsem na chybu upozornil hned jak jsem to zjistil, ale už bylo pozdě. Hlasovací lístky už byly v tiskárně. Řekli mi, že to uvedou na pravou míru formou nějakého dementi. Já už jsem nekontroloval, zda bylo zveřejněné a kde. Je to politováníhodný omyl, ale já jsem v tom nevinně,“ uvedl Eduard Lipovský a jeho slova o neúmyslné záměně potvrdil i krnovský zastupitel Jiří Strnad ze stejné kandidátky.

Informace o tom, že Eduard Lipovský není zastupitel města Krnova, nebyla zveřejněna na webu strany, za kterou kandiduje. Není ani na webu strany, jejímž je členem.

Podle volebního zmocněnce strany, za kterou Eduard Lipovský kandiduje, bylo upozornění na chybný hlasovací lístek pravděpodobně jen zasláno České tiskové kanceláři (ČTK).