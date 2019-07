V síti objížděk se mnozí jen obtížně orientují a velmi pečlivě musejí sledovat značky. Na všem se dá ale naštěstí najít něco veselého. Například v Porážkové ulici směrem k obchodnímu centru Nová Karolina se objevila značka, která baví řidiče. Ukazuje, kudy jet do neexistující čtvrti zvané Slezká Ostrava. Nic tragického se samozřejmě neděje, prostě jen zmizelo „S“ ve slově Slezská.

S ohledem na blížící se festival Colours of Ostrava a další akce, které přitáhnou davy lidí, by však bylo vhodné to „S“ nějak zpátky propašovat.