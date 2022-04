V pondělí zrána se na místo třetí skládky vydal starosta Třebovic František Šichnárek, který neskrýval své rozhořčení. „Tohle snad není možné! Je to stejné, jako v předchozích dvou případech. Opět to jsou plastové autodíly. Tipuji to na dva až tři kontejnery,“ uvedl František Šichnárek.