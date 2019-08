Hektor slouží stejně jako jeho pán na stanici Horské služby v Koutech nad Desnou. Je to hravý, ale poslušný a učenlivý pes. Tyto vlastnosti jsou ostatně potřeba, aby splnil atestační zkoušku a mohl působit jako služební pes horských záchranářů.

„Na zkoušku může jít v roce věku. Hektor je narozený v únoru, takže to splňoval. Zkouška má dvě části, zvládnout musí lavinové a plošné vyhledávání. Kompletní je má od loňského podzimu, takže od nového roku může do akce. Pes funguje vždy dohromady se psovodem, takže to byla zkouška i pro mě,“ vysvětluje Ondřej Tříska, majitel a psovod v jedné osobě.

Služební pes horských záchranářů je vycvičený na hledání lidského pachu. Jeho úkolem je najít figuranta. Ačkoli se jedná de facto o práci, pro čtyřnohého tvora je vyhledávání primárně hrou. Hlavně ze začátku má v této hře velkou důležitost odměna.

POMOC V LAVINĚ I V LESE

Pomoc psa je pro horské záchranáře neocenitelná. Například v lavině dokáže lyžaře najít rychleji, než lidé pomocí lavinového vyhledávače. Pokud tedy zavalený tento přístroj u sebe má. Rychlost pomoci je nejdůležitější. S přibývajícím časem šance na přežití ve změti sněhu a ledu rychle klesá.„Na Slovensku při tréninku v záhrabech pes dokázal chytit pach i do pěti, šesti metrů do hloubky. Záleží na kvalitě sněhové pokrývky. Když je v ní člověk delší dobu, pach sněhem lépe prostoupá a pes jej lépe zachytí,“ vysvětluje Ondřej Tříska.

Ve volném terénu je zase při propátrávání v hustém lese třeba vytvořit rojnici až o patnácti lidech na sto metrů šířky. Tento početný útvar dokáže nahradit profesionál s vycvičeným psem.

Ondřej Tříska tvoří s Hektorem jeden organismus. Při práci se musí spolehnout jeden na druhého, musí být dokonale sehraní. „Když je pejsek zkušenější, pozoruje psovoda a už z jeho gest pozná, co po něm chce,“ poznamenal Ondřej Tříska, který u Horské služby působí od roku 2012. Jako profesionální zaměstnanec pak poslední čtyři roky. Pokud vše půjde dobře, s Hektorem stráví asi osm let společné služby. Letos je oba čeká zkouška ministerstva vnitra. Jakmile ji zvládnou, budou moci pomáhat při pátracích akcích hasičům i policii.