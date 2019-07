Colours of Ostrava: festival jako z jiného světa

Pokud máte špatný orientační smysl a dokážete zabloudit i doma cestou do koupelny, pokud se vyhýbáte místům, kde je více než deset lidí a pokud jste navíc tak nerozhodní, že před nastartováním auta deset minut přemýšlíte, zda si na rádiu naladíte country či rockovou stanici, tak jste s největší pravděpodobností nebyli na festivalu Colours of Ostrava v Dolních Vítkovicích. Možná vás ale zajímá, jak to na jedné z největších hudebních akcí u nás, kterou od středy do soboty navštívily desítky tisíc lidí, vypadalo. Jednou větou: Nekončící mega party.

Autor: Jaroslav Perdoch