Nový Jičín má rizikový index 81, Opava 76, v Ostravě klesl na Ostravě na 71, a na stejné úrovní je také celkový index v Moravskoslezském kraji.

„Zaznamenali jsme nárůst onemocnění u pracovníků ve zdravotnictví, a to jak lékařského, tak nelékařského personálu,“ sdělil Ivo Vondrák a upřesnil, že oproti minulému týdnu, kdy byl počet 172, je v tomto týdnu 279 nových případů. V zařízeních sociální péče je nárůst na celkových 780 infekčních, a to u klientů i zaměstnanců.

Nejhorší je situace je v případě umělé plicní ventilace

Hejtman upozornil také na skutečnost, že narostl počet obsazených lůžek v nemocnicích – intenzivní péče o 14 procent, standardní péče o 11 procent. „Nejhorší je situace je v případě umělé plicní ventilace, kde je nárůst o třiadvacet procent procent,“ sdělil Ivo Vondrák a dodal, že tuto situaci způsobuje skutečnost, že i když jsou někteří pacienti již neinfekční a zdají se vyléčení, musí ještě trávit nějaký čas na plicní ventilaci.

„Dohodli jsme se proto a vydali výzvu všem našim nemocnicím v kraji, aby během sedmi dnů opět elokovaly pětadvacet procent lůžek pro potřeby covid pozitivních pacientů. Bude to do jisté míry opět znamenat omezení elektivní péče, ale situace si to vyžaduje a nemůžeme si dovolit nemít připravená lůžka pro pacienty, kteří to budou potřebovat,“ vysvětlil moravskoslezský hejtman.