Stezka pro cyklisty vedoucí údolím řeky Lomné je využívána cyklisty, bruslaři, návštěvníky i obyvateli Dolní Lomné.

Cyklostezka, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V zimním období slouží i jako běžecká trasa. Cyklostezka se rozšiřuje postupně v několika etapách. Začíná u viaduktu v Dolní Lomné a v současnosti se realizuje třetí etapa napojení cyklostezky vedoucí až k hranicím katastru s Horní Lomnou. Cílem třetí etapy je přemístit cyklisty a chodce z frekventované silnice a vytvořit podmínky pro pokračování trasy směrem do Horní Lomné. Třetí etapa napojení cyklostezky by měla být hotova do konce září a bude stát téměř 14 milionů korun.