Mezinárodní porota vybrala nominované snímky ve dvacátém šestém ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo. Soutěžilo se v sedmi fotografických kategoriích, kde porota posuzovala jednotlivé snímky a série společně. Pět odborníků hodnotilo více jak pět tisíc přihlášených fotografií od 288 autorů z Česka a Slovenska.

„Organizace letošní poroty a soutěže byla dramatická. Termíny příletů zahraničních porotců jsme nechávali na poslední chvíli. Doufala jsem, že vše vyjde podle harmonogramu. Mezinárodní porota se skutečně sešla a zasedala v souladu se všemi nařízeními vlády v Czech Photo Centre. Fotografií dorazilo více než v předchozím ročníku a porota ocenila, že se mezi přihlášenými snímky neopakovalo pouze téma pandemie,” říká ředitelka soutěže Czech Press Photo Veronika Souralová.

Série devíti nominovaných snímků Lukáše Kaboně:

„Nyní stojíme před otázkou, jakým způsobem proběhne vyhlášení výsledků a předání cen. Samozřejmě bychom se s oceněnými fotografy rádi sešli, ale vzhledem k současné situaci připravujeme i variantu on-line. Porota mohla v každé kategorii ocenit pouze tři práce, kvalitních snímků dorazila celá řada a právě ty doplní oceněné snímky a budou dokumentovat uplynulý rok na premiérové výstavě v Národním muzeu,“ dodává Souralová.

Mezinárodní porota zasedala v galerii Czech Photo Centre ve složení Joe Klamar z Agence France-Presse, reportážní fotografka z USA Nicole Tung, australský fotograf ChrisMcGrath z Getty Images, český fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch.

Fotografie roku bude vyhlášena společně s výsledky v kategoriích na slavnostním ceremoniálu 2. prosince v Národním muzeu. Forma ceremoniálu bude upřesněna podle příslušných nařízení vlády.

Jak s odstupem času vzpomínáte na ty strašné chvíle u ostravské fakultní nemocnice?

Pamatuji si to jako dnes. Bylo kolem osmé hodiny ráno, když jsem se dozvěděl, že se údajně střílí v ostravské fakultce. Ale až po cestě k nemocnici jsem začínal chápat, že to bude vážnější, než jsem si v první chvíli byl schopen připustit. V tu chvíli ještě nikdo pořádně nevěděl, jestli je střelec na místě, utekl, nebo ho policie zadržela. S odstupem času uznávám, že i z mé strany to bylo trochu nezodpovědné, jet bezhlavě na místo. Ale i kdybych měl více informací, tak jako tak bych na místo dříve či později dorazil. Rozhodně to ale nebylo nic příjemného sledovat celou nepřehlednou situaci kolem nemocnice. Člověk na to není vůbec zvyklý.

Máte nějaký obraz, který vám z těch dní utkvěl v paměti a který jste dlouho nemohl vymazat z paměti?

Jedna fotografie mi zůstala v paměti živě hodně dlouho, a to jak paní objímá slečnu a obě pláčou. Fotografii jsem pořídil při pietě. Následně za mnou přišel starší pán a říkal, že jim tam zemřela dcera. Člověk si v takových chvílích vždy uvědomí, že se to může stát úplně každému z nás. Pomalu to bude rok od té osudné události. Chtěl bych, kdyby to šlo i osobně, ještě jednou vyjádřit opravdu upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí střelby.

Jak jste se dostal k focení, co vás na něm baví a jak dlouho fotíte pro Deník?

Po studiu na obchodní akademii a následném studiu na Ostravské univerzitě oboru informační technologie jsem nastoupil v roce 2013 jako fotograf do ostravské redakce Moravskoslezského deníku. Věnuji se především reportážní a sportovní fotografii. A to mě nejvíce baví. Člověk získá obrovský rozhled, co se kolem něj děje. Hlavně samozřejmě v Ostravě. Jsem rád, že se při své práci seznamuji se zajímavými lidmi, které bych normálně zřejmě ani nepotkal.

AKTUALITA

Tomáš Benedikovič / Denník N / Kočner

Lukáš Kaboň / Deník / Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO)

Jaroslav Novák / TASR / Loučení s koronou

REPORTÁŽ

Gabriel Kuchta / Deník N / JIP během pandemie koronaviru

Jarmila Štuková / Váleční koně v Sýrii

Roman Vondrouš / ČTK / Dezinfekce ozonem

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Martin Divíšek / EPA / Praha za dob koronaviru

Kevin V. Ton / Jízda historickou tramvají

Irena Zlámalová / Jeden rok v životě jedné holky

UMĚNÍ A KULTURA

David W Černý / Reuters / Cirk La Putyka během omezeného vycházení

Zdeněk Dvořák / Humberto pod rouškou

Matej Kalina / News and media holding / V první linii

SPORT

Richard Dömös / Sluneční hodiny

Gabriel Kuchta / Deník N / Diváci sledují fotbal v autokině po obnovení nejvyšší fotbalové soutěže

Fanoušci sledují zápas FC Viktoria Plzeň proti AC Sparta Praha v autokině v Plzni, 27. května 2020.

Barbora Reichová / ČOV/ Nezlomní olympionici

PORTRÉT

Richard Dömös / Karanténa

David Neff / MAFRA a.s./ Sestřičky po službě na ARO „covidáriu“ v Nemocnici Na Bulovce

Jano Stovka / Herci

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tomáš Predajňa / Zlomený velikán

Petr Toman / Projekt Hydronaut

Martin Veselý / MAFRA a.s. / Uzavřená zoo

Zvláštní ceny

Canon Junior Award pro mladého autora získala Monika Řeháková za portrét s názvem Skrze.

Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získal Milan Bureš z týdeníku Respekt za sérii Medici na ulici.

Cenu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) získala Lenka Klicperová se sérii Turecká invaze. Speciální stipendium ČTK pro mladého autora do 26 let, které bude probíhat přímo v agentuře, získal David Stejskal se sérií Medici na ulici.

Nově ve spolupráci se společností Samsung vznikla cena, která byla udělena fotografovi Davidu W Černému za sérii ze zrušeného Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Soutěž a výstavu Czech Press Photo 2020 pořádá Czech Photo o. p. s. pod záštitou primátora hlavního města Prahy a ministra kultury.