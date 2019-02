Největší problém bývá v létě, kdy si dárci vybírají dovolenou či zaskakují za kolegy v práci a nemohou jít darovat krev.

V ostravské fakultní nemocnici aktuálně přispívá celkem 13 tisíc registrovaných dárců, z toho velká část daruje krev opakovaně.

„Zhruba 9500 lidí daruje krev pravidelně. Máme dvě třetiny mužů a jednu třetinu žen,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

Poměr mužů a žen je dvě ku jedné v každém podobném zařízení a mužští dárci jasně převládají.

Žádoucí je dárce aktuálně doplnit a omladit. „Ve Slezské nemocnici v Opavě vítáme každého nového dárce, zvláště pak mladší lidi,“ potvrdil informaci Jiří Krušina, mluvčí Slezské nemocnice.

Obecně pak platí, že žádané krevní skupiny jsou všechny, a když nelze sehnat právě tu, která je potřebná, nahradí se univerzální skupinou „0 negativní“, která se podává i v případě nedostatku času zjištění krevní skupiny daného pacienta.

Krevní centrum FNO zřídilo jako alternativu a možnou motivaci také odběrové místo v nákupním centru, kde úspěšně probíhají odběry plazmy. Využívají je zejména dárci, kteří preferují jiné prostředí, než klasické nemocniční.

Krev a krevní plazmu odebírají také soukromé společnosti, které fungují například ve Frýdku-Místku s pobočkami v Havířově, Bohumíně nebo Opavě.

KRITICKÁ OBDOBÍ

Kromě období prázdnin, kdy mají dárci dovolenou a na pracovištích je méně zaměstnanců, jsou kritickým obdobím také chřipkové epidemie. „V tomto období bývají bohužel právě i dárci více nemocní a nemohou tím pádem pod vlivem léků darovat krev,“ sdělila Irena Sikorová Nožková z Nemocnice Třinec.

Dodala, že velké náborové akce na přilákání prvodárců dělá třinecká nemocnice prostřednictvím facebooku, ale také formou nejrůznějších motivačních programů.

Oslovit nové dárce krve se snaží také další nemocnice, a to například formou tematických akcí nebo formou firemního teambuildingu. „Naposledy hromadně darovali krev vojáci z opavského útvaru,“ doplnil Jiří Krušina. V Karviné to v minulosti byli fotbalisté, krev hromadně darují například také policisté nebo hasiči.

„Snažíme se oslovovat především prvodárce, protože vzhledem ke stárnoucí skupině dárců krve se lidé od 19 let opravdu hodí. Lidé mohou darovat krev až do 65 let, výjimky pak určuje lékař. Aktuálně řádí chřipka a navíc jsou jarní prázdniny, takže máme menší krizi, nicméně existuje spolupráce se spoustou institucí – karvinskou univerzitou, Českým rozhlasem nebo Policií České republiky,“ potvrdila stávající situaci kolem dárců Jarmila Winklerová z transfuzního oddělení nemocnice v Karviné-Ráji.

Tamní oddělení také v rámci motivace notně navštěvují gymnázia i zdravotní školy a odborná veřejnost tak vychovává další generaci dobrovolných dárců.