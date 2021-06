Provozovatel cyklobusů a turistických linek, autobusový dopravce Z-Group bus, připravil tuto speciální víkendovou slevu na jízdném u příležitosti Dne dětí.

Během nadcházejícího víkendu 5. a 6. června tak budou děti ve všech autobusech na vybraných turistických linkách v Moravskoslezském kraji cestovat úplně zdarma.

„Podpořili jsme projekt Vemte děti do hor, kdy všechny děti a mládež do 18 let budou po oba víkendové dny cestovat našimi komerčními linkami zdarma, a to i na linkách cyklobusů do Beskyd,“ sdělil oblastní ředitel Z-Group bus Jan Širc.

Protože počasí má být o víkendu ideální, je to pro rodiče s dětmi ideální příležitost využít akci k návštěvě hor a užít si tak pobyt na čerstvém vzduchu.

Busy pro děti zdarma během víkendu 5. a 6. června budou na následujících turistických linkách:

910120 z Ostravy přes Opavu na Ovčárnu

910126 z Ostravy na Bílou a do Velkých Karlovic

910127 z Ostravy přes Kopřivnici a Rožnov na Pustevny

910131 z Ostravy na Visalaje (cyklobus)

910132 z Ostravy přes Bílou na Pustevny (cyklobus)

880133 z Nového Jičína na Pustevny a na Bílou (cyklobus)