Historický městys má ale doby své největší slávy za sebou. Po ničivých povodních v roce 1997 se dokonce zdálo, že zcela zanikne. Podařil se však zázrak a čtvrť pomalu ožívá. Za několik let by se opět mohla stát vyhledávanou lokalitou.

V Hrušově, který spadá pod Slezskou Ostravu, panuje čilý stavební ruch. Některé kdysi vyloučené lokality, kterými se člověk bál projít i za bílého dne, mizí. Vzniká unikátní průmyslová zóna, domy se rekonstruují, pokračuje likvidace černých skládek, houštin a náletových dřevin, místo kterých budou upravené zóny.

Riegrova ulice

Snad nejvíce je to znát v Riegrově ulici, která se v nedávné minulosti ocitla v hledáčku snad všech médií v České republice. Nacházela se zde volební místnost okrsku 19003, jenž proslul jednou z nejmenších účastí.

Při eurovolbách v roce 2014 přišel svůj hlas odevzdat jediný člověk ze 188 lidí zapsaných na seznamu. Do povědomí veřejnosti se ale tento obvod dostal během prezidentských voleb v lednu 2018. Tehdy k prvnímu kolu nedorazil nikdo, ve druhém kole to bylo jen o něco málo lepší - VÍCE O PŘEDCHOZÍCH VOLBÁCH V TÉTO ČÁSTI OSTRAVY SE DOČTETE ZDE.

Strach

Samotná Riegrova ulice ještě nedávno patřila k nejnebezpečnějším ve Slezské Ostravě. Drogy a přepadávání zde nebyly ničím výjimečným. Taxikáři zde měli strach jezdit. Přitom pamětníci, kterým dnes táhne na osmdesát let, na Riegrovu ulici vzpomínají jako na jedno z nejkrásnějších a nejživějších míst Hrušova.

Za jejich dětství zde byla hasičská zbrojnice i náměstíčko, kde se pořádala řada společenských akcí. Nikdo se nebál vycházet ven. Postupně však docházelo k úpadku a devastaci.

Obnova

Tato lokalita se ale může v nejbližších letech stát opět příjemným místem pro život. Většina lidí se již z Riegrovy ulici vystěhovala. Soukromí vlastníci zdejších bytových domů provádějí jejich komplexní rekonstrukci i za pomoci evropských dotací.

Vše má být hotovo ještě do konce tohoto roku. Majitelé chtějí nabídnout opravené byty formou nájemního bydlení. Zmizely černé skládky, vykáceny jsou nálety, radnice plánuje rekonstrukci komunikací. Nakolik bude jejich snaha úspěšná, ukáže čas.

Auta

Částí Hrušova v současné době vede objízdná trasa, a to kvůli opravě mostě přes řeku Odru v Petřkovicích, který je pro osobní dopravu uzavřen. V prvních dnech nastal kolaps, postupně ale docházelo ke zlepšování.

Přestože se během dopravní špičky stále tvoří kolony, situace již není nijak dramatická. A pokud je zapotřebí, provoz řídí strážníci.

Podle starosty Slezské Ostravy Richarda Vereše přinesla nepříjemná uzavírka i jednu pozitivní věc. „Řidiči se v Hrušově na mostě přes řeku Odru naučili zipování. Jen výjimečně se teď stane, že by někdo zipování nedodržoval. Problémy byly jen první týden, kdy se všichni cpali a ohleduplnost šla mnohdy stranou," uvedl starosta.

Průmyslový park

V Hrušově u sjezdu z Bohumínské ulice a na dosah dálnice D1 vzniká jeden z nejmodernějších průmyslových parků v republice. Budoucí Contera.

V Hrušově vzniká jeden z nejmodernějších průmyslových parků u nás.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Park Ostrava D1 bude vybaven nejmodernějšími technologiemi a raritními parametry. Svou logistickou centrálu zde přesune prodejce sportovního zboží Sportisimo. Kromě nebývalé rozlohy je její specialitou zejména nadstandardní světlá výška části haly nazvané High Bay, která bude dosahovat až třiadvaceti metrů.

V prostoru High Bay navíc nebudou vůbec žádní zaměstnanci, pouze robotizované zakladače. V následujících letech zde najde práci ve dvou směnách až 700 lidí. V této zóně aktuálně roste také sklad pro Plzeňský Prazdroj.

TIP NA VÝLET: Kostel s několika NEJ

Dominantou Hrušova je kostel, který prošel rozsáhlou obnovou.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Pokud zavítáte do Hrušova, určitě byste se měli vydat ke Kostelu sv. Františka a Viktora. Jak na svých stránkách uvádí Římskokatolická farnost Ostrava-Hrušov, kostel je mimo jiné ojedinělý svou stavební konstrukcí cihlové věže, jakou v nejbližším okolí nenajdete, stejně jako vitrážovými okny, takzvanými bucny.

„Kostel zažil svůj věhlas a slávu, ale také postupný pád. Po II. světové válce počátkem 50. let býval natolik zaplněný věřícími, že se do jeho prostor nevešli a stáli až na přilehlé cestě. V letních měsících musely být zhotoveny ve stropě kostela větráky, aby lidé během bohoslužby neomdlévali,“ uvádí se na stránkách farnosti. Hrušov v roce 1997 postihly ničivé povodně a voda v kostele vystoupala až do výše tři a půl metru.

Kostel v následujících letech procházel menšími i rozsáhlejšími opravami a dnes se opět stal nepřehlédnutelnou dominantou. Vystoupila v něm řada umělců, například Marie Rottrová, Eva Dřízgová, Václav Neckář a Spirituál kvintet.