Třicet lidí, to je přibližně jedna školní třída. Není divu, že se v Láryšově každý zná s každým. Je zde také deset rekreačních objektů. Místní společně s chataři a chalupáři vytvořili zajímavou sousedskou pospolitost. Jsou na svou příslušnost k Láryšovu hrdí.

"My tady v Láryšově držíme pohromadě. Jsme jedna parta. Správně jsme občané Býkova, části Láryšov. Nebo občané Býkova - Láryšova. Když se nás ale někdo zeptá odkud jsme, každý z nás automaticky odpoví z Láryšova. Stejně tak v Dubnici vám každý řekne jsem z Dubnice, a ne jsme z Lichnova, z místní část Dubnice," přivítali obyvatelé Láryšova návštěvu z Deníku a hned na úvod představili zdejší specifika.

V býkovském zastupitelstvu sice působí zastupitel Václav Prusek, který bydlí v Láryšově, ale Láryšovští projevili zájem, aby obec ustanovila také osadní výbor Láryšov. "Usilujeme o osadní výbor, aby to zlepšilo komunikaci, což by pomohlo nám i Býkovu. Je to v jednání, takže uvidíme," uvedla Alena Sýkorová z Láryšova.

Společnost živnostníků a podnikatelů

Na obyvatelích Láryšova je pozoruhodné, že většina z nich jsou živnostníci a podnikatelé. Manželé Sýkorovi působí v oboru foto a video služeb. Další firma z Láryšova se specializuje na instalace satelitů a elektromontáže. Bydlí zde majitel firmy, která dodává dřevostavby na klíč.

Další občan Láryšova provádí odborné měření hluku a vibrací, rozbor vod a laboratorní analýzy chemického složení. Žije zde také odborník na zakládání zahrad a údržbu zeleně. Přímo v Láryšově lze absolvovat výuku jízdy na koni. Majitelka jízdárny pořádá kurzy pro děti i pro dospělé, a také letní tábory u zvířat.

FOTOGALERIE STÁJ LÁRYŠOV:

„Funguje tady spolek Stáj Láryšov. Díky němu je v Láryšově přes prázdniny spousta dětí a máme tu veselo. Ty, co tady začínali u koní jako desetiletí, dnes potkáváme v Láryšově jako dvacetileté. Díky spolupráci se Střediskem volného času začaly sem jezdit za koníčky hlavně krnovské děti. Komunita, která má ráda koně, tu má k dispozici osvětlenou jízdárnu s pískovým povrchem. Jsou tu ideální podmínky na projížďky po okolí. Spolek se věnuje nejen koním, ale také třeba organizuje úklid v přírodě," představila život v Láryšově Alena Sýkorová.

Společný příběh

Na komunitě obyvatel Láryšova je pozoruhodné, jak se jejich osobní příběhy propojily do jednoho celku. V době, kdy se Býkov - Láryšov osamostatnil od Krnova, to tady mělo úplně jinou atmosféru. Byl to smutný pohled jak se zdejší zanedbané domy pomalu mění v ruiny.

Vlna osídlování Láryšova pracovitými živnostníky vlastně začala až kolem roku 2000. "Všichni co tady sedíme, jsme si v Láryšově koupili ruiny a pozemky. Začali jsme spravovat a budovat. Nebýt nás, tak je dnes z Láryšova vyloučená lokalita. Prožili jsme společný příběh. Společně jsme pracovali na tom, aby to tady prokouklo a povstalo z té bídy v devadesátých letech. Když se Býkov - Láryšov osamostatnil, byla to tady divná adresa. To už snad ani není pravda, jak to tu vypadlo ještě před dvaceti lety," povídali si obyvatelé Láryšova pod svou oblíbenou pergolou.

Kulturní centrum Láryšova? Pergola

Centrem veškerého dění v Láryšově je pergola. Byla postavená společně s dětským hřištěm z obecního rozpočtu v letech 2016 a 2017. Stavbu provedla místní laryšovská firma, která pracuje v oboru dřevostaveb. Místní ochotně přiložili ruku k dílu.

FOTOGALERIE LÁRYŠOVSKÁ PERGOLA:

"Lavičky jsme si namontovali my sami, co se tady dnes scházíme. Hřiště jsme také smontovali. Máme to tu rádi, tak udržujeme, natíráme a staráme se. Pergola samozřejmě slouží turistům a cyklistům. Protože je hned u zastávky, občas sem jezdí i maminky s dětmi z okolních obcí. Třeba z krnovských paneláků. Děti se tu mají kam rozběhnout, není to prostor ohraničený plotem. Nikdo si tu nehájí své soukromé pozemky. Je tu i ohniště, a u něj nachystané dřevo. Špekáčky si tu může opéct každý, kdo zvládne rozdělat oheň," vysvětlili obyvatelé Láryšova, co pro ně znamená pergola.

Slouží jim při oslavách různých výročí nebo narozenin. Slaví tu Silvestra i Halooween. Pergola je po ruce, třeba když si jen chtějí poklábosit. Nebo si společně smažit bramborové placky. "Jsme připraveni i na zimní provoz. V chladnější části roku pergolu oplášťujeme a doneseme sem topení. Láryšov nepotřebuje kulturní dům, protože si vystačíme s pergolou i v zimě. Někde platí zahradníky, aby se starali o zeleň. V Láryšově každá rodina si koupila truhlík na pergole, ke kterému se hlásí a zalévají ho," vysvětlují občané Láryšova.

Láryšov má i zvoníka

Mariánská kaplička v Láryšově slouží ke všemu možnému. Místní rodiny se starají o vánoční výzdobu kapličky, dělají tam dětem Mikuláše. Především ale kaplička zvoní každou neděli pravé poledne. Zvoní se tu bez elektrického ovládání. Klasicky ručně, houpáním zvonu.

FOTOGALERIE KAPLIČKA:

Funguje to díky Václavu Pruskovi, který funkci zvoníka převzal po chalupářce paní Kostelňákové. Ta zesnula před dvěma lety.

"Pořád tam v duchu paní Kostelňákovou vidíme, jak se šourala s berličkama každé poledne zvonit. Pokaždé se s ní vypravil na cestě ke kapličce také kocour. Spořádaně čekal před kapličkou, až paní odzvoní, a pak ji doprovázel zpátky. Bylo to tak krásné, že si na paní s kocourkem vzpomeneme pokaždé, když jdeme kolem. Vlastně to zvonění poledne probíhá na počest paní sousedky. Nebýt jí, tak tady nemáme ani zvon," připomenula Alena Sýkorová.

Starý původní zvon byl totiž prasklý. Aby se v Láršově mohlo odbíjet poledne, bylo potřeba odlít nový. Právě paní Kostelňáková přišla s nápadem vyhlásit sbírku na výrobu zvonu. Na nový zvon Láryšovu přispěli také zbožní lidé ze sousední Dubnice. Láryšovský zvon by klidně mohl zdobit nápis "sami sobě".