Hornické město

K největšímu rozvoji města i jeho širokého okolí došlo v 16. století, kdy se na panství pánů z Vrbna začaly ve velké míře dolovat vzácné kovy, ale i železná ruda. Těžba zlata i stříbra po vyčerpání ložisek postupně ustávala a dominantní surovinou se stala železná ruda a na ní navazující zpracování. Hutě, hamry, mlýny, milíře na dřevěné uhlí ovládly celé panství.

Nástup průmyslové výroby koncem 18. a v 19. století přinesl městu nový rozmach. Vznikla zde řada továren orientujících se převážně na textilní výrobu. V polovině 19. století patřil Bruntál k nejdůležitějším střediskům lnářského průmyslu v českém Slezsku.

Dnes město tvoří tři městské části - Bruntál, Karlovec a Kunov. Historické jádro je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Očekávaný obchvat

Již za několik let se obyvatelé Bruntálu dočkají obchvatu. Při pohledu na plánovanou trasu se nabízí srovnání s již existujícím obchvatem Krnova. V porovnání s Krnovem bude bruntálský obchvat o něco levnější, užší a kratší.

Zatímco v Krnově obchvat zničil tradiční zahrádkářskou kolonii Zlatá Opavice a vstoupil do ochranného pásma prameniště pitné vody, obchvat Bruntálu nepředstavuje žádný významnější konflikt s ekologickými hodnotami. V Krnově obchvat odřízl periferie od zbytku města bariérou protihlukových stěn.

V Bruntálu jsou podobné bariéry navržené v zanedbatelném rozsahu. V Krnově pod obchvatem prochází železnice. V Bruntálu trať do Olomouce překoná nadjezd a pod trať do Oborné se hlubokým zářezem zavrtá podjezd. Zatímco v Krnově petice s kritikou obchvatu podpořily stovky podpisů, v Bruntálu panuje shoda, že obchvat je dobré řešení.

Trasa je známá už 40 let

Starosta Bruntálu Petr Bys má vzpomínku z dětství, která je spojená s trasou obchvatu.

„Babička v Bruntálu bydlela na Třídě práce 36. Když jsme tam byli s tátou na návštěvě, tak mi řekl: tady jednou bude stát velký most. Jako dítě jsem netušil, co to znamená, ale zapamatoval jsem tuto rodinnou zkazku. Stalo se to před čtyřiceti lety. To znamená, že už tehdy se vědělo, kudy povede východní obchvat Bruntálu,“ představil Petr Rys obchvat pohledem bruntálského rodáka.

Jako argument pro ekonomickou rentabilitu obchvatu v Bruntálu proběhlo sčítání dopravy. Je možné sledovat, jak se měnila intenzita dopravy v letech 2021, 2016 a 2010. „Všichni v Bruntálu počítají s tím, že dříve nebo později tady obchvat bude, aby odklonil tranzitní dopravu od města. Převede dopravu od krnovské silnice 1/45 neboli od hraničních přechodů s Polskem mimo zástavbu neobydleným územím k silnici směrem na Olomouc. Šířka komunikace bude 9,5 metrů. Výškový profil v některých místech vyžaduje navršený val, a jinde zase obchvat půjde do zářezu. Trasa je navržena tak, že ničemu nevadí. Jen přírodě,“ doplnil Petr Rys.

Rekreační zóna na procházky

Obchvat povede místem, kde jsou místní zvyklí chodit na výlety a delší procházky. Dnes si mohou jít kam je napadne. Až tudy povede obchvat, budou se muset své výlety podřizovat místům, kde lze přejít na opačnou stranu. Například pod mostem u bývalého lomu směrem na Mezinu.

„Obchvat přeruší pěší trasy, které zde historicky fungují. Nechodí sem zdaleka tolik lidí jako třeba na Uhlířský vrch, ale i tak v této lokalitě pořád někoho potkáváte. Když se výletníci rozprostřou do velké plochy, tak není to rekreační využití území tak nápadné,“ popsal Petr Rys situaci pohledem člověka na procházce. Vymístění nákladní tranzitní dopravy mimo Bruntál je tak významné pozitivum, které převažuje nad zhoršenou dostupností příměstské rekreační zóny.

Tři stavební sezony

Starosta Bruntálu věří, že Ředitelství silnic a dálnic ŘSD zvládne projít stavebním řízením a majetkoprávním vypořádáním, aby stavba mohla začít v roce 2023. Bude trvat tři stavební sezony. Obchvat Krnova je o něco delší a širší, takže realizace trvala čtyři stavební sezony.

Ochvat Bruntálu začíná napojením u Oborné. Křižovatka se silnicí na Opavu bude mimoúrovňová, a pak už následuje poměrně bezkonfliktní trasa na Olomouc.

„V územním řízení jsem registroval spíš námitky, které byly řádně vypořádané, než nějaký zásadní nesouhlas. Vyjadřoval se k tomu během řízení například ekologický spolek Altán. Stavba se dotkne pouhých dvou domků. Tam město nabídlo kompenzace, takže smlouvy už jsou podepsané. Právě se řeší věcná břemena kolem zemědělské půdy a demolice jednoho objektu, který není určený k bydlení. To už je věc ŘSD,“ doplnil starosta Rys s tím, že zemědělci, kteří mají pozemky v nájmu, už podepsali smlouvy, které umožní začít stavět. Také vlastníci už souhlasili s výkupem.

Demolice? Dva domky

Protihluková stěna bude pouze v oblasti mostu přes Třídu práce. Právě tam se vykupovaly dva domy, které čeká demolice z důvodů zastínění.

„Jsou to jen staré domy, ale nic památkově nebo architektonicky hodnotného. Ve volné krajině není důvod dělat ochranné bariéry jako v Krnově, kde je na dohled zástavba. Takže na obchvatu Bruntálu si řidič může užít dobrý rozhled krajinou doleva i doprava. Na zelené louce ani v průmyslové zóně není důvod dělat nějaká protihluková opatření,“ doplnil starosta Rys.

Úkol: levnější řešení

V původní dokumentaci pro územní rozhodnutí v roce 2008 byl obchvat Bruntálu ještě koncipovaný v šířce 11,5 metru, což určuje také šířku mostů. Jde to srovnatelnou šířku, jakou má obchvat Oborné. Toto řešení ale nevyšlo ekonomicky.

ŘSD zadalo projektantům SHB úkol zúžit komunikaci na 9,5 metru. Další úkol byl rušit mimoúrovňové křižovatky a nahradit je průsečnými.

„Mimoúrovňové křižovatky možná byly technicky správnější než stykové, ale úkol zněl jasně: najít levnější řešení. Zkomplikuje to například dostupnost čerpací stanice. Stále tam ale zůstávají velmi nákladné prvky. Železniční trať do trať do Oborné řeší podjezd. Abyste v těchto místech dostali silnici pod trať, musíte v krajině udělat obrovský zářez. Bude široký padesát metrů, aby zde silnice mohla klesnout dostatečně hluboko pod trať. Svah zářezu je dlouhodobě stabilnější než opěrné zdi, které se mohou po čase bortit. Budoucnost ukáže, jestli rozhodnutí o levnějším obchvatu bylo správné,“ uzavřel starosta Per Rys.

Projekční společnost SHB pochválil za příkladnou spolupráci s městem.