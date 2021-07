/SERIÁL DENÍKU/ V dalším díle seriálu Deníku zamíříme do ostravského obvodu, který je pro spoustu lidí spojený především s průmyslovou dominantou a obchodem. Řekne-li se dnes v regionu Třebovice, lidem se vybaví primárně elektrárna či obchodní centrum s Teskem a Mountfieldem. Některým Ostravanům mnohdy také psí útulek. Vesnice ve městě toho však před okolním světem skrývá mnohem víc. Vždyť se o nich coby Výmaru východu psalo i v anglických novinách a nacházejí zde latinské písemnosti!

Elektrárna Třebovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Chtělo by se říct, že nemíříte-li do Třebovic cíleně, prakticky je minete. A nebýt té spousty řidičů, kteří se jimi snaží vyhnout frekventovaným ulicím Opavské a Martinovské, docela se to i daří. Třebovice leží na hranici velkých silničních tahů a před svým vesnickým rázem zatahují šnečí ulitu. Není proto divu, že jakýkoli pozemek, který se zde namane, jde na dračku. Lidem by prý stačilo i skromných 400 metrů čtverečních.