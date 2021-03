Obec je tvořena třemi sídly – Liptaň, Bučávka a Horní Povelice. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém máme první dochované zmínky již z roku 1256. Poblíž Liptaně také najdete jeden z největších bludných balvanů v České republice, který váží okolo pěti tun. V roce 1938 došlo v Liptani k události, která je známá také jako Liptaňská tragédie. Dne 22. září 1938, ještě před Mnichovskou dohodou, napadli zradikalizovaní němečtí obyvatelé vesnice četnickou stanici v domě č. 261 a po odzbrojení všech šest českých členů Stráže obrany státu zavraždili.

Ve Slezských Rudolticích svítí nádraží novotou, v Amalíně stojí zbrusu nová zastávka. Nádraží v Liptani (ve fotogalerii níže) letos čeká investice kolem pěti milionů korun. Nádraží se stala majetkem obcí, které o ně pečují prostřednictvím společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha.

„My máme ve správě kromě liptaňského nádraží také Horní Povelice a překvapivě i Dívčí Hrad, protože zastávka s tímto názvem už leží v katastru Liptaně. V Povelicích a Dívčím Hradě se nic nemění, tam zůstanou dřevěné přístřešky. Pro Liptaň letos vysoutěžíme firmu a začneme s rekonstrukcí. Kromě nádraží se opraví také sousední dřevěná budova, která sloužila jako skladiště,“ vysvětluje starostka Liptaně Blanka Klimošková - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍ ŽENOU OBCE NAJDETE ZDE.

Cílem oprav je dostat nádraží do stavu, jaký tu byl v meziválečných letech. Bude to v podobném stylu jako rekonstrukce nádraží ve Slezských Rudolticích. Důvodem je to, aby se nádraží hodila k parním jízdám

Liptaň objektivem dronu:

Liptex šije pro nemocnici

Liptex Liptaň je jedním z posledních zástupců oděvního a textilního průmyslu na Krnovsku. Jeho specialitou jsou pánské obleky.

V roce 1993 v Liptani začala výroba pánské konfekce pod odborným dohledem Oděvního podniku Prostějov. Dnes Liptex šije pánské obleky na míru i ochranné obleky pro zdravotníky krnovské nemocnice.Zdroj: Deník / František Kuba

„V Liptexu mi říkali, že šili dokonce pro moderátory České televize, takže teď se rádi dívají na zprávy, aby viděli výsledek své práce. V nejhorší covidové krizi začali v Liptexu šít nejen ropušky, ale také speciální ochranné obleky lékařům. Je pozoruhodné, jak malá firma dokázala rychle přehodit výhybku z obleků do tanečních a do kanceláří na úplně jiný program. Hodně v tom spolupracovali s ředitelem krnovské nemocnice a senátorem Ladislavem Václavcem,“ uvedla starostka Liptaně Blanka Klimošková.

Při návštěvě firmy Liptex v Liptáni se nám podařilo spojit tuto firmu s firmou Panep, což je český výrobce jednorázových operačních roušek. Šikovné šičky teď šijí tolik potřebné operační pláště, bez kterých se neobejdeme. Až do coronavirové krize jsme je jen dováželi z Číny. Jsem rád, že máme alternativu a místní lidé snad trvalou práci a tím i zdroj příjmu,“ potvrdil ředitel nemocnice a senátor Ladislav Václavec.

