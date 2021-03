První písemná zmínka o obci Slezske Pavlovice pochází z roku 1267 a to konkrétně v listině Bruna ze Schauenburku. Dominantou obce je bezesporu filiální pseudogotický kostel sv. Ondřeje pocházející z 2. poloviny 19. století. V obci najdete také pozdně barokní šlechtickou usedlost, sochu sv. Jana Nepomuckého nebo pomník věnovaný obětem první světové války. V blízkém okolí se nachází přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník a Džungle.

Vděčnost prezidenta za rekordní podporu

Prvním prezidentem v historii, který navštívil odlehlou obec na Osoblažsku se dvěma stovkami obyvatel, byl Miloš Zeman. V květnu 2018 přijel poděkovat místním voličům, kteří mu v prezidentských volbách odevzdali téměř 90 procent hlasů.

„To je rekord v Moravskoslezkém kraji. Jsem za to vděčný. Člověk má splácet své dluhy, a to nejenom tím, že do té obce po volebním vítězství přijede, ale také tím, že se zeptá skromně a pokorně, v čem by aspoň trochu mohl přispět,“ zahájil Miloš Zeman setkání s občany Slezských Pavlovic.

Prezident s potěšením konstatoval, že už zde není nezaměstnanost 30 procent jako dřív, ale jen 14 procent. Ujistil starostku Lenku Drozdovou, že už s hejtmanem projednal problematiku zdejšího zemědělství, sociálního podnikání i fotbalového hřiště. Místní potěšilo, jak dobře na Pražském hradě i na krajském úřadě znají konkrétní projekty Osoblažska.

Co vzácná návštěva přinesla

Zeptali jsme se starostky Slezských Pavlovic Lenky Drozdové, jak vzpomíná na slavnou návštěvu prezidenta. A zda kromě fotek a pamětní stuhy přinesla obci i něco jiného.

„Návštěva pana prezidenta byla pro mě o zajímavá a úplně nová zkušenost. Kromě politiků a občanů z celého Osoblažska k nám dorazila také spousta policistů a členů ochranky. Něco nevídaného v zapadlé vesnici, kam málokdo vkročí. Najednou tu bylo pohromadě tolik významných osobností. Měla jsem radost, že se konečně potkávám se zástupci kraje a můžu se osobně bavit s hejtmanem. Díky návštěvě pana prezidenta o sobě víme a známe se osobně. Pak už je komunikace o něčem jiném než při formálním mailování,“ pochvaluje si přínos prezidentské návštěvy starostka Drozdová - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍ ŽENOU OBCE NAJDETE ZDE.

Jednou větou, Jardo

Na setkání s prezidentem do Slezských Pavlovic dorazil také bývalý hejtman a bývalý ministr Jaroslav Palas. Vzal si slovo, aby se Zemana zeptal, jaký má názor na přímou volbu starostů.

„Já to řeknu jednou větou, Jardo. Jsem pro to, aby se starostou, primátorem nebo hejtmanem stal ten kandidát, který na kandidátce nejúspěšnější strany dostane nejvyšší počet preferenčních hlasů. Proč je tam podmínka na kandidátce nejúspěšnější strany? Jinak by se mohlo stát, že ten starosta by byl jako kůl v plotě, protože všichni zastupitelé by byli proti němu. V takovém případě by ani sebegeniálnější starosta nic nedokázal,“ vysvětlil Zeman Palasovi svůj postoj.

Starostka Lenka Drozdová sedící vedle prezidenta se jen usmívala. Ve Slezských Pavlovicích se totiž mezi sebou rozhádali zastupitelé z nejúspěšnější kandidátky. Pár měsíců po Zemanově návštěvě se kvůli tomu v Pavlovicích opakovaly komunální volby.

Politická specifika

„Měli jsme sice v Pavlovicích opakované volby, ale už jsme našli cestu jak v zastupitelstvu spolu komunikovat a shodnout se na důležitých věcech. Když má někdo dobrý nápad jak obec pozvednout, tak ho podpoříme, ať už je to běžný občan nebo zastupitel. Je úplně jedno za koho kandidoval nebo koho volil,“ popsala starostka současný stav.

Kromě Miloše Zemana má ve Slezských Pavlovicích rekordně silnou voličskou základnu také recesistické hnutí „ANO, vytrollíme europarlament“, které na rovinu přiznalo, že nekandiduje v eurovolbách kvůli práci pro voliče, ale kvůli poslaneckému platu a benefitům, které čekají na úspěšné kandidáty. Získalo zde rekordních 14 procent hlasů.

Moravská vlajka ve Slezských Pavlovicích?

Spolek Moravská národní obec (MNO) upozorňuje na specifika moravské kultury a šíří osvětu o historii Moravy. Když vyzval moravské obce a města, aby 5. července vyvěsily na svých radnicích a obecních úřadech moravskou vlajku, objevila se moravská orlice také ve Slezských Pavlovicích. Jak je to možné? Jsou Pavlovice slezské nebo moravské?

Moravské vlajky v Osoblažském výběžku nám připomněly, že tento region historicky byl součástí moravské enklávy ve Slezsku. „Jako obec jsme se rádi zapojili. Cítíme se jako Moraváci, takže, když nás tato iniciativa oslovila, hrdě jsme naši účast potvrdili," komentoval před deseti lety první vyvěšení moravské vlajky tehdejší starosta Slezských Pavlovic Jaroslav Šimáček.

Původně se Slezské Pavlovice jmenovaly Německé Pavlovice. Žili tu němečtí Moravané, kteří svému domovu říkali Deutsch Paulowitz. Byla to úplně nejsevernější moravská obec. Název Slezské Pavlovice ale také má své opodstatnění. Při úpravě česko-polských hranic v roce 1959 byla do katastru obce začleněna část slezského území. V letech 1961 až 1990 samostatné Pavlovice neexistovaly. Staly se součástí Osoblahy.

Útulek se vyprázdnil

Stát v době pandemie nastavil občanům základní pravidlo: „Máš psa, můžeš večer ven. Nemáš psa, sedíš doma.“ Vládní nařízení značně vyprázdnilo psí útulky. Tolik prázdných kotců v útulku ve Slezských Pavlovicích snad ještě neměli. A to už zde Tomáš Schulz provozuje psí útulek přes deset let - CELÝ ROZHOVOR S TOMÁŠEM SCHULZEM NAJDETE ZDE.

Zámek získal dotaci

Zámek ve Slezských Pavlovicích je v soukromých rukou. Památkáři si pochvalují spolupráci s majitelem, který před rokem od Moravskoslezského kraje obdržel dotaci ve výši 500 tisíc korun na zpevnění a vyztužení nosných konstrukcí, částečnou obnovu fasády a výměnu oken za repliky.

Při obnově zámku majitelé postupně odkrývají historické výmalby, dřevěné schodišťové stupně a různé zajímavosti. Zámek není příliš velký a jeho okolí není právě turisticky atraktivní. Majitelé se nebrání občasným prohlídkám pro veřejnost, ale jejich cílem je návrat zámku k původnímu využití, tedy k bydlení.

Na fotografiích můžete porovnat původní (horní snímek) a současný stav zámku:

Zámek ve Slezských Pavlovicích - původní stav (před dotací).Zdroj: Deník / František Kuba

Zámek ve Slezských Pavlovicích prokoukl díky dotaci - současný stav.Zdroj: Deník / František Kuba

Objevte unikátní Džungli asi 2,5 km od obce. Podnikněte dobrodružnou procházku do přírodní rezervace Džungle, která se nachází asi 2,5 kilometru jihovýchodně od Slezských Pavlovic.

Prozkoumejte unikátní systém ostřicových mokřadů a lužního lesa, který ukrývá vzácné i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Spatřit zde můžete rosničku zelenou, skokana ostronosého a z ptačí říše třeba žluvu hajní či žlunu šedou.