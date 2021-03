Je to sice ještě poměrně daleká budoucnost, ale přípravy ke stavbě vysokorychlostní železnice, trasy vedoucí z Ostravy do Polska, stále běží. Každopádně povede přes pozemky na katastru obce, i když v místech mimo zástavbu.

Jak říká starosta obce Pavel Buzek, zatím nebyla vybrána definitivní trasa. „Momentálně existuje asi deset variant, pro které si stát vytvořil územní rezervu, která obci a občanům komplikuje život. Kudy to přesně povede nevíme, snad se to dozvíme během několika následujících let a uvolní se tak blokované pozemky. Není to oficiální, ale máme informace, že by snad trať měla vést podél dálnice,“ řekl starosta Dolní Lutyně.

S nadsázkou říkám, že tu máme jen pole, krávy, jednoho vola a rajčata (v obci působí zemědělci a firma, která v obřích sklenících pěstuje velkém rajčata – pozn. aut). Jsme spíše taková vesnice pro bydlení. Nejen to prozrazuje v rozhovoru pro Deník starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek. Obec se plánuje přesto také rozvíjet, jsou rádi za každý opravený dům a rádi by i novou sportovní halu. Čtěte ZDE.

Dolní Lutyně. Starosta Pavel Buzek.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

DOLNÍ LUTYNĚ V DATECH

Dolní Lutyně

První písemná zmínka: 1305

Počet obyvatel: 5312



Významné osobnosti:

Kateřina Kněžíková (*7. července 1982), operní pěvkyně, sopranistka

Richard Konkolski (*6. července 1943), významný mořeplavec, žijící v Dolní Lutyni, třikrát obeplul sám zeměkouli



Zajímavosti:

Zajímavou památkou lidové architektury je v Dolní Lutyni takzvaná polygonální stodola. Její konstrukce je slezského typu a je roubená z netesaných trámů s mohutnými zhlavími na nárožích, střecha je kryta stupňovitě vázaným doškem.

Tip na výlet

Soutok Odry s Olší na cyklotrase Bohumín – Bukovec (PL)

Po cyklotrase z Bohumína lze dojet až k soutoku řek Odry a Olše. Meandry zde nabízejí jedinečný pohled na divokou řeku a kousek od nich se nachází i tematická naučná stezka. Soutoku Odry s Olší je zasvěcena i fontána autora Václava Fridricha v Bohumíně. Má symboliku, že když se u ní pár políbí, přetrvá jejich láska navždy.

Někdo sbírá známky, jiný hornické artefakty nebo třeba lidové hudební nástroje… a někdo stará auta. Posledně zmiňovanému koníčku propadl před lety i Pavel Šostok z Dolní Lutyně, který má dnes na své zahradě zaparkovaných několik vojenských tatrovek a také stará hasičská auta. Čtěte ZDE.





Dolní Lutyně. Pavel Šostok, sběratel starých aut.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLY

Školu čeká velká rekonstrukce. „Na střeše bude mít dokonce elektrárnu,"

uvádí ředitelka české školy v Dolní Lutyni Jana Josieková

Zatímco školáci se učí z domu a kdoví, zda se do svých tříd v tomto letošním roce ještě vůbec podívají, tak ředitelství školy spolu vedením obce a stavbaři plánují velkou rekonstrukci. „Obec ji plánuje skutečně ve velkém rozsahu. Investice jsou v řádu několika desítek milionů. Na výsledek se moc těšíme,“ dodává ředitelka školy Jana Josieková.

Dolní Lutyně. Ředitelka české základní školy Jana Josieková.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekJak škola zvládá současnou situaci, kdy jsou aktuálně všichni žáci na distanční výuce? Jak učitelé zvládají on line výuku v prvních a druhých ročnících? Jde takto vůbec děti něco naučit?

Jsem přesvědčena, že i když je tato situace pro všechny bez rozdílu úplně nová, že i v tomto školním roce výuku zvládáme, že žáci získávají vědomosti, na kterých budou moci dál své schopnosti navyšovat. Samozřejmě, že nelze všechno učivo probrat do podrobností a řádně procvičit, ale protože základní škola je stavěna na postupném rozvíjení a zdokonalování, vždy se během ní najde čas potřebné znovu procvičit. Žáci jsou ale moc snaživí a šikovní a dělají maximum.

Co konkrétně v této situaci nejvíc trápí učitele, a jak vše zvládají děti a jejich rodiče?

Obrovským mínusem pro děti je chybějící kontakt se spolužáky a přímý výklad učitele. Učitel nemůže reagovat na problém žáka, který nevidí, nemůže vidět na monitoru všechny žáky, nemůže hovořit se všemi, na tohle už se každý z nás těší nejvíce. Nejhůře jsou na tom děti ostýchavé, které se bojí touto formou výuky zeptat, jsou odkázány na své rodiče. Tady bych roli rodiče v této době ještě více vyzvedla, jsou pro ty mladší žáky na 1. stupni při distanční výuce nenahraditelní, za což jim patří obrovský dík.

Obec coby zřizovat školy plánuje rekonstrukci. V jakém rozsahu, kdy by měla začít a jak moc to omezí provoz, resp. výuky ve škole, bude-li, doufejme, zase někdy prezenční.

Obec plánuje rekonstrukci základní školy v ulici Komenského skutečně ve velkém rozsahu, investice to bude v řádu několika desítek milionů. Mezi hlavní části školy, které čeká modernizace, patří změna vytápění, instalace rekuperačních jednotek do tříd, výměna osvětlení za úspornější LED technologie, zateplení střechy, stropů a obvodového zdiva. Úplnou novinkou pro nás bude fotovoltaická elektrárna přímo na budově školy. Revitalizací následně projdou i interiéry – podlahy, obložení stěn, a snad se žáci dočkají i moderních šaten s vlastními skříňkami. Z výčtu oprav je zřejmý obrovský rozsah celé rekonstrukce, v následujících dnech budeme plánovat časový harmonogram prací tak, aby při prezenční výuce nezasahovaly do výuky žáků. To nepůjde provést zcela, ale většina oprav bude soustředěna na letní prázdninové měsíce.

Jaká je kapacita základní školy v obci celkem a jaká je naplněnost?

Kapacita základní školy včetně odloučených pracovišť je dostatečná natolik, že můžeme přijmout i žáky z blízkého okolí, tzv. hraniční, kteří o školu projeví zájem. Větší naplněnosti škola dosahuje opět od roku 2016. Třídy jsou naplněny různě – od těch, které mají 20 žáků až po ty, kde se učí žáků třicet.