Mají všechno, v době covidu bez kultury však téměř nic. Nová Bělá, odkud jste v centru města do dvaceti minut, se v posledních letech těší generačnímu restartu! A nově příchozí přinášejí nový elán…

Binární soustava druhé generace

Nová Bělá je v podstatě jakási binární soustava druhé generace. Nevěříte? Nahraďte jedničky dvojkami a získáte odpovědi na řadu klíčových informací o této ostravské městské části.

K poslednímu dni roku 2020 měla přesně 2220 obyvatel (bez cizinců). Ještě dva roky by se mohlo řešit vyvlastnění pozemků před stavbou spojnice Plzeňské ulice s Krmelínskou, která výrazně uleví centru obce, další dva roky by pak mohla trvat stavba. A dva na sobě nezávislí úspěšní novobělští podnikatelé hovoří o jejím jediném výraznějším nešvaru – závistivých sedlácích.

Tedy podle některých zde ještě „chcípl pes“, čímž lidé nemají na mysli návštěvu stejnojmenné proticovidové iniciativy, nýbrž možnosti k životu. Ty jsou ale v Nové Bělé s ohledem na její vesnický ráz více než dostatečné (alespoň v době předcovidové a po ní zase budou díky čerstvě dostavěné sportovní hale). I proto se zde stěhují téměř davy.

Jelikož obec žádné volné pozemky nemá a také soukromých parcel k zástavbě je zde nanejvýš čtyřicet, těší se nemalé pozornosti projekt většího investora.

Novobělská hrdost

Především se ale do Nové Bělé stěhují lidé vlivem generační obměny. Staří lidé umírají a do jejich rodinných domů se stěhují nově příchozí. „V poslední době se spousta domů prodala. V uplynulých pěti letech je to skutečně obrovská generační obměna,“ podotýká starosta Nové Bělé Lumír Bahr - CELÝ ROZHOVOR SE STAROSTOU NOVÉ BĚLÉ NAJDETE ZDE

„Mnohé z nově příchozích jsem ani po letech neznal, ale když přišla koronakrize a život v obci se zastavil, vyslali správný signál. Přišli, zanechali číslo s tím, že mohou pomoci tak či onak,“ těší starostu, který je na své starousedlíky i nově příchozí podle svých slov nesmírně pyšný.

„Jsem hrdý na to, že jsem z Nové Bělé. S příchodem covidu si lidé začali nesmírně pomáhat, šili a nosili nám roušky, vozili dezinfekci. Obec se neskutečně semkla a na obyvatele jsem velmi, velmi pyšný,“ říká první muž městské části, do níž se vloni přihlásilo k trvalému pobytu téměř sto lidí a místním se narodilo sedmadvacet dětí.

Sportovní hala v Nové Bělé

Nová Bělá je také jedním z ostravských obvodů, kde se nyní staví sportovní haly, je. Stavba začala vloni v únoru, v závěru roku byla dokončená a brzy ji čeká slavnostní otevření. Na padesátimilionové stavbě se 20 miliony (a 2,2 miliony na projektové dokumentaci) podílel obvod, 25 miliony Národní sportovní agentura prostřednictvím dotace a pěti miliony město.

„Hala je zkolaudovaná, jen jsme ji ještě nepřevzali do svého držení, protože se řešily některé vady,“ říká starosta Lumír Bahr, podle něhož obvod halu bytostně potřeboval.

„Nemáme tady nic jiného k využití volného času v zimních měsících.“ Zájem o využití haly už projevili ostravští volejbalisté či novobělští stolní tenisté.

PŘÍBĚH SPLNĚNÉHO KLUKOVSKÉHO SNU

„Obchvat“ Nové Bělé: do pěti let?

Zbavovat se nadměrné dopravy se dnes snaží nejedno město či obec a Nová Bělá není výjimkou. V jejím případě jde o odklon dopravy z přetížené Krmelínské ulice, kterou jezdí lidé z okolí do průmyslové zóny v Hrabové – denně jí projede až 11 tisíc aut! Vyřešit by to měla takzvaná prodloužená Krmelínská.

„Bude to jakási spojnice mezi Plzeňskou ulicí a právě Krmelínskou v oblasti u Makra. Ostatně i naše nové Integrované výjezdové centrum je už situované směrem k budoucí silnici,“ popsal starosta Bahr. Už řadu let se řeší výkup pozemků, nedávno jich několik změnilo vlastníka. Hrstka však odolává.

„Pokud se s nimi město nedomluví, může to dopadnout až vyvlastněním pozemků,“ vyruje starosta. Pokud by situace došla tak daleko, prodloužená Krmelínská by mohla být hotová do pěti let, v lepším případě dřív.

Otázka pro ředitele ZŠ Nová Bělá Vladimíra Krčmarského:

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?

„Od jara jsme se v on-line výuce posunuli dál, zkvalitňujeme ji a všichni vyučující jsme se v ní zdokonalili. Jsme rádi, že alespoň žáci 1. a 2. třídy opět navštěvují školu fyzicky, funguje tedy už i družina a školní jídelna. Máme z toho příjemný pocit, že část školy je opět zaplněná. Uvítali bychom tady zvláště ještě páťáky, které čekají přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Už vloni měli výpadek výuky a obzvlášť pro ně je to teď složitější. Online výuka jim plně nevynahradí přípravu na přijímací zkoušky.

Snažíme se, aby ve škole vše fungovalo, jen nás mrzí, že jsme za pomoci městského obvodu vylepšili školní zahradu a vybudovali atrakce, ale prozatím vše čeká, až to děti budou moci využívat. Museli jsme zrušit ozdravný pobyt. Každý rok jsme totiž jezdili na školu v přírodě. Chtěli bychom zase vše realizovat jako za starých časů bez covidu.“

Z HISTORIE OBCE

Rok založení: 1392

Počet obyvatel: 2220

V první písemné zmínce z roku 1392 potvrzuje olomoucký biskup Mikuláš manželce biskupského maršála Jošta z Volfsburku Elišce věno 150 hřiven roční činže ze vsi Nová Bělá. V případě, že by do této částky něco chybělo, měl rozdíl doplatit Joštův otec Markvart ze svého statku v Nové Hrabové.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA SNÍMKY Z ARCHIVU OBCE:

Podle dalšího zápisu v lenní knize olomouckého biskupství držitelem paskovského panství byl Jošt a jeho bratři. K panství patřil Paskov - ves, tvrz a dvůr, Nová Bělá, Nová Hrabová, část Staré Hrabové a Malý Sviadnov. Pod paskovské panství patřila Nová Bělá až do zrušení poddanství v roce 1848.



Historici Novou Bělou označují za lesní lánovou ves se záhumenicovou plužinou a zákupní dědičnou rychtou. Ve středověku měla asi 25 lánů orné půdy. Lánem se označovala půda, kterou v době kolonizace stačil obdělat jeden člověk s koňským dvouspřežím.

ZAJÍMAVOST Z HISTORIE

V minulosti měla Nová Bělá a Stará Bělá společný kostel i školu. Škola takto fungovala až do roku 1872, kdy se jednalo o vybudování nové či rozšíření školy starobělské. I přes řadu problémů byla nakonec postavena škola nová. Školní budovu navrhoval místecký stavitel Hartmann.

Tip na výlet: Kaple v Mitrovicích

Kaplička v Mitrovicích.Zdroj: Lumír Bahr

Kaplička v Mitrovicích byla vybudována na popud manželky zavražděného sedláka. Ten ujížděl na koni cestou od Zábřehu k Místku s větším množstvím peněz ukrytých pod sedlem, přičemž byl přepaden. Jiná verze však vypráví o tom, že jezdcem byl vrchnostenský úředník a kapli dala postavit paskovská hraběnka.

*Zdroj: www.novabela.cz