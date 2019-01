ANKETA/ Karvinsko a okolí v posledních dnech žije případem, který nemá mít s civilizovaným zdravotnictvím nic společného. Havířovská nemocnice odmítla ošetřit pacienta, který zvracel krev z prasknutého žaludečního vředu. Místo toho měla lékařka muže poslat na pohotovost do Ostravy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Muž z Havířova měl na Silvestra podezření na prasknutý žaludeční vřed. Když doma začal zvracet krev, nelenil a sám se vydal do nemocnice. „Nechtěli jsme volat záchranku, protože jsme věděli, že sami tam budeme dříve,“ řekla partnerka Anna Kawková.

V nemocnici ale narazili. Soukromí praktičtí lékaři odmítají sloužit na pohotovosti a tak ji nemocnice čas od času jednoduše uzavře a pacienty odesílá na pohotovost do jiných nemocnic, zpravidla do Karviné a Ostravy. Krajskému úřadu, který pohotovost zajišťuje, se nedaří obvodní lékaře přesvědčit ani penězi. Kraj jim přitom platí každou odslouženou hodinu nadstandardně.

„Když jsme přijeli do nemocnice, popisovali jsme sestře, že partner doma třikrát nebo čtyřikrát zvracel krev. Několikrát jsme to opakovali. Řekli jsme, že v tom spěchu jsme doma zapomněli doklady. Sestra řekla, že se zeptá paní doktorky, ale paní doktorka jen vzkázala, že musíme jet do Ostravy. Pak zavřeli dveře a my museli hledat pomoc jinde,“ popsala Kawková.

„Hlavním důvodem, proč nás odmítli, byly patrně ty scházející doklady. Vůbec se s námi nebavili a nezajímali se o stav pacienta,“ dodala.

Cesta z Havířova do Ostravy se zkomplikovala.

„Vzali jsme si taxíka, zajeli domů pro doklady a pak jsme spěchali do nemocnice v Ostravě. Jenže cestou se zdravotní stav přítele zhoršil. Opět začal zvracet krev. Taxikář zastavil a volal okamžitě záchranku. U pneuservisu na Rudné v Šenově pak záchranáři partnera přeložili do sanitky a vezli do špitálu, kde se konečně dočkal pomoci,“ řekla Anna Kawková.

Záchranná služba zásah u pacienta potvrdila. „U pacienta středního věku jsme zasahovali v půl deváté večer. Posádce pacient uváděl obtíže interního charakteru. Po prvotním vyšetření byl předán na urgentním příjmu Městské nemocnice v Ostravě,“ sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Anna Kawková se s okolnostmi případu svěřila na Facebooku, čímž tam strhla doslova lavinu komentářů. „Byla jsem v pátek na policii, kde mi řekli, že tyto věci se řeší stížností. Několik jsem pak poslala do nemocnice, na kraj, ministerstvo i primátorovi města.

Situace se řešila o víkendu i včera. Nemocnice i kraj tvrdí, že jde jen o důsledek špatného systému a ministerstvo chce nastolit jasná pravidla v poskytování pohotovostních služeb.

„Ano, v nemocnici toho dne nebyla zajištěna pohotovostní služba. Zastupoval ji centrální příjem. Paní doktorka byla natolik pracovně vytížená, že mohlo dojít k situaci, kdy přišel pacient, který se nezdál akutní, proto byl odeslán na jinou pohotovost,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Jak dopadne prošetřování podezření, že zdravotníci nemocnice pochybili, je otázkou nejbližších týdnů.