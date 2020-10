Hasiči v Moravskoslezském kraji jen od úterního odpoledne do středečního rána řešili právě v souvislosti s vytrvalým deštěm více než čtyři stovky událostí. Nejvíce zasaženy byly okresy Opava a Nový Jičín.

První stupeň povodňové aktivity podle mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárky Vlčkové odpoledne platil na 23 místech Moravskoslezského kraje a druhý na deseti.

Uzavírky

Voda zkomplikovala provoz na dálnici D1. Zavřít se musela zaplavená nájezdová rampa ve směru na Prahu u dálniční křižovatky 366 nedaleko Vrbice u Bohumína na Karvinsku.

Kvůli vodě na silnici je zavřený hraniční přechod do Polska v Petrovicích u Karviné. Vylila se tam řeka Petrůvka.

Uzavřen je i hraniční přechod Držkovice, v místě je vylitá řeka Opava. Řidiči neprojedou ani mezi Odrami a Vítkovem či Bernarticemi, kde se vylila Odra. Neprůjezdná je silnice mezi Kravařemi a Štítinou na Opavsku.

Vytrvalé deště zvedly hladiny Olše i Odry. A hned to poznali lidé, kteří bydlí poblíž. Spodní voda se někde natlačila do sklepů, ale většinou jen do zahrad. A není jich málo.

Snímky z Karvinska:

Novojičínsko

Popadané stromy, voda z potoků a řek v zahradách, tak to vypadalo na některých místech Novojičínska ve středu 14. října dopoledne. Na třetím stupni povodňové aktivity byly po půl desáté Sezina v Bravanticích.

V Jeseníku nad Odrou se před polednem držela hladina Luhy na 316 centimetrech a řeka byla stále v korytu, silnice na Polouvsí a Mankovice už ale byly zatopené. Na Polouvsí se ještě s opatrností dalo projet, silnice na Mankovice byla uzavřená kvůli laguně velké několik desítek metrů, kterou na vozovce vytvořila řeka Odra - více zde.

Snímky z Novojičínska:

Opava

Zaplavené zahrady, sklepy i cyklostezka, v areálu nemocnice vyvrácený mohutný strom. Ani na Opavsku se vytrvalé dešťě neobešly bez následků. Podívejte se, jak vypadala situace ve středu dopoledne na různých místech regionu - více zde

V pozoru byli od rána i ve Vávrovicích. „Zažili jsme povodně v roce 1997, to byl teprve mazec. Situace je zatím celkem v klidu. Na rozdíl od sousedů nemáme ve sklepě kanál, takže vodu spodem nedostaneme“ řekl Deníku vávrovický rodák Ondřej Ludvík. „Nejhorší situace by nastala, kdyby se ucpal most. Rázem bychom tady měli jedno velké jezero,“ upozornil. Nejhůře ve Vávrovicích zatím dopadlo fotbalové hřiště, které je totálně zaplavené. Neprůjezdná je cesta do Držkovic - více zde.

Snímky z Opavska:

Krnovsko

Na potoku Krasovce v Radimi už dosáhl průtok nejvyšší povodňový stupeň „ohrožení“. Na řekách Opavici a Osoblaze je sice zatím vyhlášen pouze druhý neboli "střední" povodňový stupeň, ale ani tady o problémy není nouze. Například kastelán Linhartovského zámku Jaroslav Hrubý ale v noci téměř nezamhouřil oka.

„Zámek stojí na břehu Opavice, takže pár povodní už pamatuji. Voda v zámeckých sklepeních mě ani moc nepřekvapila. Každou chvíli se ale dívám z okna, co se děje na řece. Nejvíc mě vystrašila nad ránem, když hladina začala prudce stoupat. Stačilo pár minut, a nejednou bylo koryto téměř plné. Naštěstí se po té ranní vlně stoupání hladiny zase zpomalilo. Vyhráno ještě nemáme,“ řekl kastelán Jaroslav Hrubý, který varuje zbloudilé řidiče, že v Opavici je silnice zaplavená a neprůjezdná - více zde.

Snímky z Krnovska:

Odra v Bohumíně

Ve Starém Bohumíně na hranici s Polskem se Odra vylila do poldru a šíři měla dnes v poledne dobrých 300 metrů.

Paní Věra Jirků bydlí ve svém domě v Šunychlu sedm let, a pamatuje i povodně v letech 1997 a 2010. „Teď to tak hrozné není. Voda mi objevila jen na zahradě. Naštěstí nemám sklep,“ říká žena - více zde

Osoblažsko

Situace na Osoblažsku je specifická tím, že vydatné deště tentokrát rozvodnily nejen největší řeku Osoblahu, ale také spoustu drobných potoků. Dokonce i bezejmenné strouhy a příkopy se zaplnily pěnící kalnou vodou - více zde.

Snímky Osoblahy:

Situace do 10. hodin dopoledne

"Profesionální i dobrovolné jednotky se průběžně zapojují především do čerpání vody - jak ze sklepů, tak z lagun, které postupně ohrožují objekty či silnice. Ve Frýdku-Místku například hasiči uvolnili ucpaný propustek, který zabraňoval odtoku vody z dálnice D56," popsal činnost hasičů v Moravskoslezském kraji mluvčí Jakub Kozák s tím, že zásahy jsou v převážné většině spojeny právě se zmíněným čerpáním vody.

"Na několika místech v kraji hasiči preventivně staví hráze z pytlů s pískem pro usměrnění přitékající vody - děje se tak například v Odrách na Novojičínsku nebo ve Štítině na Opavsku. U žádného zásahu neevidujeme zranění či výrazně vysokou škodu nebo komplikaci při provádění záchranných a likvidačních prací.

Povodňová pohotovost v Moravskoslezském kraji z pohledu policie:



Situace k 14:00

Opava – uzavřen hraniční přechod Držkovice, v místě je vylitá řeka Opava.

Nový Jičín – uzavření silnic II/442 Heřmánky (Odry – Vítkov) a silnice III/4815 Bernatice nad Odrou, v místě je vylitá řeka Odra.



Situace k 12:45

Silnice III/4676 mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku je neprůjezdná

Silnice I/35 ve směru na hraniční přechodu Bumbálka je již bez kolon. Poslední kamion pomalu vyjíždí, komunikace je průjezdná.



Situace k 11:30

Karviná – Petrovice u Karviné, část Závada – uzavřen hraniční přechod, v místě je vylitá z břehů Petrůvka.

Bohumín – nájezd na D1 v Bohumíně, část Vrbice směr Brno je uzavřen, zatopen vodou.

Ostrava – okolí Černé louky je vylitá řeka Ostravice.

Frýdek Místek – bez komplikací, řeky jsou zatím v korytech.

Nový Jičín – Studénka – od nádraží žst. stanice, silnice II/464 (přivaděč D1) zalitá vodou.

Jeseník nad Odrou – vylitá říčka Luha, zatopena místní komunikace.

Opava – Kravaře, hasičský záchranný sbor zvažuje evakuaci části Dvořisko.

Bruntál – Velké Albrechtice, u zámku vytéká Opavice a přetéká přes silnici II/453

Úvalno – neprůjezdný hraniční přechod, vylitá řeka Opava.



Sníh

Silné sněžení, silnice I/35 – od křižovatky I/35 a I/56 vedoucí ve směru od Horní Bečvy po hraniční přechod Bumbálka, souvislá vrstva sněhu. V místě jsou uvízlé kamiony, tvoří se kolony, úsek je neprůjezdný. Kolona je dlouhá přibližně 8 kilomentrů, byl vyžádán posyp úseku. Doprava odkláněna ze směru od Rožnova pod Radhoštěm na Ostravici. V opačném směru ze Slovenska bez omezení dopravy.

Situace před 8. hodinou ráno

Například na Odře v Bohumíně, na Opavici v Krnově a Jičínce v Novém Jičíně. V pohotovosti byli také obyvatelé Ostravy-Poruby.

"Dnes v sedm hodin ráno scházely jen dva centimetry k tomu, aby Porubka překročila hranici třetího povodňového stupně. Jde o takzvanou dvacetiletou vodu," komentoval situaci mluvčí porubského obvodu Martin Otipka.

Situaci dále popsala starostka Lucie Baránková Vilamová: „Krátce před druhou hodinou ranní jsme podle povodňového plánu aktivovali pracovníky technických služeb."

Na dvou nejvíce exponovaných místech v ulicích Splavní a Na Návsi dopravili pytle s pískem a postavili preventivní hráze.

"Jsme stále v úzkém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému a vše monitorujeme,“ uvedla starostka , která v noci situaci řešila přímo v terénu," doplnila starostka.

VÝSTRAHA

3. SPA - středa, 7 hodin ráno:

Novohradka - Luze

Odra - Odry/tok

Krasovka - Radim

Trebuvka - Hranicky

Jevicka - Chornice

Bystricka - Bystricka nad nadrzi

Mostenka - Prusy

Velicka - Straznice

Bela - VD Boskovice

Becva - Teplice nad Becvou

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu ráno rozšířil územní platnost výstrahy na vydatný déšť, novou sněhovou pokrývku a povodňové jevy. Vlivem množství srážek a nasycenosti půdy dochází až ke 3. stupni povodňové aktivity.

"Za uplynulých 24 hodin se postupně vyskytovaly srážky na celem uzemí ČR a dle předpokladu byly největší úhrny zaznamenány v severovychodní polovině čR a na Českomoravské vrchovině (30 az 60 mm)," uvádí zprávě hydrometeorologů.

Nejvíce srážek bylo naměřeno na severním navětří Jeseniků (více nez 90 mm).

Během dne bude srážková činnost v zasažených oblastech postupně slábnout a přesouvat se k severozápadu, zejména do vrcholovych oblastí Krušných hor.

#pocasi Od včerejška napršelo nejvíce na východě našeho území Na mapě srážkových úhrnů je patrný srážkový stín za Jeseníky a Krkonošemi. Sníh se objevoval ve výškách nad 700m. Dnes budou srážky během dne slábnout, místy spadne kolem 30mm, na hřebenech hor až 15cm sněhu. pic.twitter.com/YB7veDMYZ2 — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 14, 2020

S vodou bojují i v sousedních krajích

Hasiči museli ve středu ráno zasahovat také v Olomouckém a Zlínském kraji. Například u zatopených prostor na Přerovsku, Olomoucku i Jesenicku. V ohrožení je okolí řeky Bečvy na Přerovsku a Hranicku, vylitím hrozí i Třebůvka na Mohelnicku.

Bečva díky mohutnému přídělu vody z beskydských kopců překonala v sedm ráno v Teplicích třetí stupeň povodňivé aktivity (SPA), tedy stav ohrožení. Dosažení třetího stupně se během dne očekává i níže po proudu.

Hasiči na Přerovsku a Hranicku už od časných ranních hodin stavějí na vytipovaných místech protipovodňové hráze z pytlů, které mají ochránit obyvatele před velkou vodou.

Na severu Olomouckého kraje je situace o něco klidnější. Na jedničku dosáhla například Bělá v Mikulovicích, Vidnávka ve Vidnavě či Stříbrný potok v Žulové. Hladiny toků tam po ránu stagnují, nebo začaly mírně klesat. I tam ale museli pomáhat hasiči, vodu ze sklapů čerpali například v České Vsi na Jesenicku či v Lipové-lázních.

Na Valašssku třetí stupeň povodňové aktivity překonala před čtvrtou hodinou Bystřička nad přehradou. Ráno tam hladina již stagnovala.

V Halenkovicích na Zlínsku podle něj došlo vlivem vytrvalého deště k ucpání kanálů, voda vtekla do rodinného domu. Do Lhoty u Malenovic na Zlínsku zase museli hasiči vyjet k čerpání vody z fotbalových šaten.

Krátce po deváté hodině se dostala voda do firmy v ulici Palackého ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku byly ucpané kanály v ulici Holešovská a ta se tak ocitla pod vodou.

Další místo, kam hasiči v úterý pozdě večer vyjeli k zásahu v souvislosti s vytrvalým deštěm, byly Napajedla na Zlínsku, kde se v ulici 1. máje dostala voda do rodinného domu.