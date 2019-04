Vše začalo tím, že chátrající domek ve Dvorcích si pronajala romská rodina, když se rozhodla vrátit z Anglie do Česka. Její pobyt ve Dvorcích provázely problémy od prvního dne.

„Nešlo jen o tu bitku se zahrádkářem. Stěhovali se k nám v pátek, neboli necelý týden před tím, než to ve čtvrtek vygradovalo napadením pána na zahrádce. Policajti u nich byli už před tím. Údajně zničili nějaké značky a také řešili, že pouštějí hnusného velkého psa, kterého se bojí děti, když jdou do školy. To, že zaútočili zaútočili na pána na jeho vlastní zahradě, byla až poslední kapka. Takové sousedy ve Dvorcích nikdo nechce. Není to o rasismu,“ popsal situaci obyvatel Dvorců, který si nepřál zveřejnit své jméno.

MUŽI, DĚTI I ŽENY

Rozbuškou krvavého konfliktu na zahrádce byla banalita. Zahrádkář Martin T. (43 let) zahlédl přes plot neznámé osoby, tak na ně zavolal, že tam nemají co pohledávat. Kdo při verbálním konfliktu přešel na rasistické nadávky, v tom se výpovědi znepřátelených stran rozcházejí.

Nestranní svědci incident zaznamenali až v okamžiku, kdy k zahrádce přiběhli další Romové. Hlučná hádka nemohla uniknout pozornosti. V asi dvanáctičlenné skupince, která zaútočila na zahrádku, byli podle svědků nejen muži a ženy, ale odhadem také tři až pět dětí různého věku.

Romové se snažili proniknout na zahrádku, zatímco majitel jim v tom bránil a držel branku. Zahrádkář Martin T. je vysoký a zdatný muž, ale při přetlačování upadl. Skupina útočníků ležícího muže obstoupila. Ženy většinou jen nadávaly a povzbuzovali tři hlavní aktéry, kteří ho mlátili.

Děti běhaly kolem a pokřikovaly. Podle svědků také jedna z žen kopla ležícího zahradníka přímo do obličeje. Útočníci kromě pěstí a kopanců použili i kusy dřeva. Za necelou minutu bylo po všem. Zahradník se pokoušel vstát, ale ztrácel balanc. Krvácel z nosu, ze rtů i z uší a byl dezorientovaný. Měl otřes mozku, zhmožděný kotník, rozseknutý ret a široké podlitiny na zádech.

PŘISTĚHOVACE ODSOUDILI VŠICHNI

Když se o dva dna později před domem útočníků shromáždilo na 150 občanů, aby jim dali najevo, že ve Dvorcích nejsou vítáni, byl na místě také krajský předseda Romské demokratické strany Martin Miko, který situaci komentoval formou videa. Potvrdil, že shromáždění nemá rasistický podtext.

„Nevím o žádné romské rodině z Dvorců, která by se jich zastala. Neřekl bych, že tu šel Rom proti Romovi, spíš že místní Romové drží při majoritě,“ uvedl Miko s tím, že Dvorce jsou malá obec, kde se lidé znají, a nikdo z nich nestojí o nové sousedy, kteří vyhledávají rvačky.

„Je mi strašně líto, že v tom domě jsou s nimi i ty malé děti. Proto se jim budu snažit pomoct,“ upozornil Miko.

Rodina „přistěhovalců“, proti které byl protest namířený, se ze Dvorců odstěhovala, jen co skončily demonstrace před jejich domem. Své rozhodnutí opustit Dvorce zdůvodnila strachem o děti.