Dětřichov nad Bystřicí: Vesnice, kde Holanďan na poště prodává sýry

Může mít obchod se sýry otevřeno jediný den v týdnu? Může se uživit v malé vesničce? Zní to neuvěřitelně, ale v Dětřichově nad Bystřicí to tak to funguje.

HOLANĎAN Frans Lemstra je doma v Dětřichově nad Bystřicí. Otevřel tam obchůdek s holandskými sýry. Má otevřeno jeden den v týdnu a můžete u něj platit jen hotově. | Foto: Deník/Fidel Kuba

V maličkém obchůdku v budově pošty si můžete koupit holandské sýry přímo od Holanďana. Krnov odpískal projekt Karnola. Muzeum textilu ale bude. Skromnější Přečíst článek › Připravte si hotovost. Holanďan Frans Lemstra vám půvabnou češtinou nabídne k nákupu ochutnávku i přednášku o výrobě sýrů, ale platby kartou neakceptuje. Holandské sýry kupují nároční gurmáni, kteří za kvalitu rádi připlatí. Jak se stalo, že v celém kraji největší výběr holandských sýrů funguje v tak malé vesnici? V Dětřichově za posledních pár let klesl počet obyvatel z 500 na 400. Zatímco rodáci z Dětřichova utíkají, Holanďan Frans Lemstra se sem přistěhoval. Původní profesí je počítačový specialista a jeho manželka Radmila je onkologická lékařka. Určitě by ve svém oboru našli dobře placené uplatnění kdekoliv na světě. Přesto se v roce 2005 rozhodli, že domovem, kde vychovají své děti, bude Dětřichov nad Bystřicí na hranici mezi Moravskoslezským a Olomouckým krajem. Frans Lemstra si zamiloval českou přírodu. Pracuje v lese, pomáhá revírníkovi v boji s kůrovcem a těžce nese, jak jak rychle v okolí Dětřichova mizí smrčiny. Když se vrátí z lesa, obuje praktické holandské dřeváky a jde pečovat o své ovce. Tři výjimky na kůrovcovou těžbu v Jeseníkách zrušeny. Ekologové se bouří Přečíst článek › Poznámka Fidela Kuby - Muzeum Karnola Přečíst článek › „Nemám čas vysedávat v obchodě celé dny a čekat, jestli přijdou lidi. Jsem na mobilu a když někdo zavolá, určitě se domluvíme, kdy může přijít nakoupit. Obchod jsem otevíral v listopadu 2018. Už kolem něj vytvořila komunita lidí, kteří holandské sýry dokážou ocenit. Třeba je ochutnali na dovolené v Holandsku a bylo jim líto, že se v Česku prodávají jen v několika specializovaných obchodech, většinou v Praze. Jako Holanďan jsem na sýrech vyrostl, tak jim trochu rozumím. Zjistil jsem, že z nabídky sýrů v českých hypermarketech si nevyberu. Za pultem většinou stojí prodavačky, které stejně jako ostatní Češi vyrostly na levném eidamu, takže o rozmanitosti sýrů a jejich výrobě neví nic,“ vysvětlil Frans Lemstra proč se rozhodl Čechům rozšířit gastronomické obzory o kvalitní holandské sýry. A proč nebere platební karty? „Není to žádné gesto nebo filozofie, jen se mi prostě nelíbí, kolik obchodníci musí zaplatit za připojení na platební terminál. Nejspíš se tomu v budoucnu ani my nevyhneme, ale dokud to jde, dávám přednost staromódní platbě v hotovosti,“ uzavřel Frans Lemstra a pozval zákazníky na ochutnávku čím se liší mladý, uleželý a starý sýr. Víte, že Holanďané vyrábí skvělou Goudu s kopřivami?

