FOTOGALERIE/ Jarmila Burešová, vedoucí obvodu knihovnických služeb Knihovny města Ostravy pro Muglinov, Heřmanice, Kunčičky, Michálkovice, Radvanice může o tom, co děti právě „nejvíce bere“, mluvit zasvěceně. V knihovnách se totiž pohybuje už několik desetiletí.

„Do knihovny jsem začala chodit v roce 1965, vystudovala jsem také Střední knihovnickou školu. Moje první praxe začala v roce 1979, kdy jsem nastoupila do tehdejšího Domu kultury Nové huti Klementa Gottwalda (pozn. red.: Dnešní DK Akord v Ostravě-Zábřehu),“ popisuje své začátky v oboru Jarmila Burešová (na snímku). A dodává, že za těch uplynulých čtyřicet let je patrný u dětských čtenářů obrovský rozdíl.

„Ten spočívá v soustředění a ochotě dětí číst. Vyplývá to i z toho, že dříve se děti mohly v televizi podívat maximálně tak na večerníčka nebo Pionýrskou vlaštovku. Dnes těch nabídek, jak trávit volný čas, mají neporovnatelně více, televizních programů je obrovské množství,“ říká Burešová.

Podle Jarmily Burešové je patrné, že právě televize už dnešní děti až tolik nebere. „Daleko více času tráví se svými chytrými telefony nebo u počítačů,“ dodává.

Pokud si děti čtou knížky třeba na tabletu nebo čtečce, považuje to zkušená knihovnice za dobrou volbu. „Horší je čtení internetové, proklikávání na další a další odkazy totiž odvádí dítě od čtení. Po čtvrthodince se uživatel natolik vzdálí od původního textu, že už vlastně ani neví, u čeho začínal,“ upozorňuje knihovnice s tím, že nejde jen o její názor, ale trend, který potvrzují průzkumy.

Čtení knih má podle ní nezastupitelnou roli ve vývoji dítěte.

„Nejsou to jen vědomosti, ale obecně to podporuje rozvoj osobnosti. Abych nebyla jen negativní, průzkumy dětského čtenářství u nás ukazují, že až tak špatné to zase není. Pesimistka jsem spíše v tom, že dnešní miminka, jejichž rodiče už patří do takzvané počítačové generace, na tom asi budou hůře. Dnes už některým rodičům nepřipadá divné dát dvouletému batoleti do rukou iPad, aby si hrálo. Vhodné aplikace takové využití umožňují, ale já to za šťastné řešení nepovažuji,“ přiznává knihovnice.

CO DNES ČTOU DĚTI NEJVÍCE?

V posledních dvaceti letech je podle zkušené knihovnice fenoménem už zmíněný Harry Poter a také Příběhy malého poseroutky. „Naopak už téměř vůbec nevycházejí dívčí romány. Zájem je o žánr fantasy s pohádkovými prvky, tedy něco podobného, co jim nabízí už zmíněný Harry Potter,“ dodává Jarmila Burešová.

Knihovnice v pobočkách, které má na starost, rády nerozhodným malým čtenářům poradí, jakou knížku by si mohli přečíst. Připravují i různé besedy či pásma pro školáky, stejně tak i pro předškoláky.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo uskutečnit projekt nazvaný S knížkou do života. Rodiče dostávají při vítání občánků knihu, která je pěkně ilustrovaná a je takovým rádcem, který ukazuje, co dítě v určitém období právě vnímá a prožívá a nabízí aktivity, které s ním lze dělat,“ upřesňuje Jarmila Burešová a dodává, že projekt ocenil ostravský primátor a vítají jej i zástupci městských obvodů.