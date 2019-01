Ateliér pro divadelní vzdělávání při Národním divadle moravskoslezském (dále jen Ateliér NDM) zahajuje nový rok 2019 stylově: již tuto středu 9. ledna 2019 konkurzem pro teenagery do Činoherního klubu při NDM a na přelomu ledna a února bude přijímat malé děti do dramatické přípravky.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Nově rozšiřuje také nabídku pro dospělé – v únoru otevře diskusní Klub D a díky další nové aktivitě pak zájemci nahlédnou do zákulisí a seznámí se s profesemi a řemesly, bez nichž by se divadlo jen těžko obešlo.

Konkurz pro děti a mládež

Ve středu 9. ledna 2019 od 18 hodin pořádá Ateliér NDM doplňující konkurz do Činoherního studia NDM.

„Hledáme žáky a studenty ve věku 12 až 17 let se zájmem o divadlo, kteří chtějí pracovat pod vedením umělců NDM. Smysluplně strávený volný čas především ve společnosti herců činohry NDM, a pro ty nejlepší pak také možnost zahrát si v některé z našich inscenací. To je ve stručnosti náplň studia. Činoherní studio může sloužit i jako přípravka pro ty, kteří chtějí jít studovat na konzervatoř či jinou uměleckou školu, ale nabízíme také unikátní možnost nahlédnout do zákulisí našich souborů, do toho, jak se dělá divadlo,“ přibližuje vedoucí Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková.

Více informací na www.ndm.cz, sekce Ateliér.

Dotazy můžete posílat také na atelier@vase divadlo.cz, Vladimíra Dvořáková, tel. 733 714 374.

Nejmladším talentům se v Ateliéru kromě lektorek věnují například herci Vít Roleček a Petra Lorencová, v minulosti to byli Ivan Dejmal a Lucie Končoková.

Prostor se v Ateliéru NDM otevírá i těm nejmladším. V době od 23. ledna do 6. února proběhne zápis do dramatické přípravky, která je určena předškolákům ve věku 5 až 6 let se zájmem o divadlo. Podobně jako teenageři se pak nejtalentovanější děti mohou objevit i v inscenacích NDM.

Pro dospělé

V únoru otevře Ateliér NDM Klubu D. „Rozšíříme nabídku pro dospělé, zájem tady dlouhodobě je – především nám to ukazuje účast na Letní divadelní škole NDM vždy v srpnu. Té se neúčastní jen pedagogové, pro které byla původně určena. Otevřeme nově Klub D, jakýsi klub přátel divadla, umění a kultury obecně. Je určen všem zájemcům nad 15 let, kteří chtějí své divadelní prožitky sdílet s ostatními, diskutovat o nich nejen spolu, ale také s tvůrci inscenací či herci.

Členům Klubu D nabídneme setkání se zajímavými kulturními hosty, zvýhodněnou návštěvu představení jako součást cyklu Než se zvedne opona a další aktivity. První otevřené klubové setkání se uskuteční v pondělí 4. února 2019 v 17 hodin v prostorách Ateliéru,“ zve Vladimíra Dvořáková.



Nahlédnout do zákulisí přípravy divadla umožní další nový projekt Ateliéru NDM s názvem Myslet divadlo. „Veřejnost se tu potká s mistry divadelních oborů, nahlédnou do tajemství vzniku divadelních inscenací z různých úhlů pohledu. Představíme inscenační týmy, ale také řemeslníky a umělecké profese, které pomalu mizí a bez nichž by se divadla těžko obešla,“ uzavírá nabídku novinek vedoucí Ateliéru NDM Vladimíra Dvořáková s tím, že všechny termíny akcí i novinky je možné najít na webu NDM či facebooku Ateliéru.