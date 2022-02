Noční bouračka auta a náklaďáku v Nové Bělé, řidič skončil v nemocnici

Herna nazvaná Karolinská divočina je určena dětem do deseti let. „Pro nejmenší děti do dvou let je zde bezplatná zóna s řadou atrakcí, například skluzavka, balanční prvky, kuličkový bazének a podobně,“ uvedl marketingový ředitel obchodního centra Tomáš Lučan.

Nové dětské hřiště v OC Forum Nová Karolina, 11. února 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Placená část bude vyhrazena starším dětem. „K dispozici zde budou desítky atrakcí různého typu – adrenalinové prolézačky, obří skluzavky, opičí dráha, logické a edukativní prvky, relaxační a klidové zóny, a podobně,“ přiblížil některé atrakce Lučan.

Jak dodal, nabídka pro rodiny s dětmi byla doposud v rámci Nové Karoliny relativně nízká. „Kromě hlídaného dětského koutku, multikina, 5D kina či houpadel nebylo příliš co nabídnout. Proto jsme se rozhodli, že vybudujeme hernu, která nebude mít v regionu obdoby,“ prohlásil Lučan.

Ostravici překlene nová lávka architekta Pleskota. Ostrava vybírá zhotovitele

Do budoucna je v plánu další rozšíření herny. „Směrem k prodejně Intersport, kde se nyní nachází původní dětské hřiště. Již nyní se také projektuje nové zázemí, včetně toalet, místností pro rodiče s dětmi, šatny a podobně. Vznikne v blízkosti hlídaného dětského koutku Chachárek,“ uzavřel Lučan.