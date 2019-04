Hlavní program oblíbené akce, jejíž minulý ročník navštívilo v průběhu hlavních dnů 130 tisíc lidí, se uskuteční v sobotu 16. září od 8.45 do 17.00 hodin a v neděli 17. září od 9 do 16 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Organizátoři upozorňují návštěvníky, jako každoročně, na jistá omezení, jako například:

- zákaz vstupu domácích zvířat, zejména psů a koček (výjimkou jsou psi se zvláštním statusem jako policejní, vodící pro ZTP a podobně)

- zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek

- zákaz vstupu osobám mladším 15 let bez doprovodu plnoleté osoby

- zákaz vnášení a manipulace se zbraněmi a zábavnou pyrotechnikou či zákaz vnášení a distribuce nafukovacích balónků.

„Neoblékejte si komplety ani části historických uniforem z 2. světové války. Vstup v nich do areálu je zakázán. U vstupů do areálu budou prováděny bezpečnostní prohlídky, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Do areálu nebude umožněn vstup se zakázanými předměty a u vchodů pro ně nejsou zřízeny úschovny,“ upozorňuje dále hlavní organizátor akce společnost Jagello 2000.

Pro návštěvníky, kteří se rozhodnou přijet autem či motocyklem je opět zřízeno centrální parkoviště v areálu letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově, které je označené, stejně jako příjezd k němu. Otevřeno bude po oba dny v době od 6.30 do 18 hodin, parkovné pro osobní automobil stojí 200 korun na den, motocykl je o polovinu levnější.

„Nedodržování dopravního značení -zákaz vjezdu, zákaz zastavení, zákaz stání a podobně ze strany bezohledných řidičů, kteří následně svým chováním komplikují dopravu v místě konání akce, bude řešeno nekompromisně, a to i odtahem vozidla,“ varují organizátoři.

Stejně jako v předešlých letech bude omezen vjezd do nedaleké obce Albrechtičky.

„Ve směru od Nové Horky bude vjezd povolen jen pro občany s trvalým pobytem v Albrechtičkách a vozidlům s povolením ke vjezdu do Albrechtiček, které vydal obecní úřad. Na povolenkách bude uvedená SPZ auta, pro které se povolenka vydává, na jedno číslo popisné úřad vydává maximálně 2 povolenky,“ stojí na webových stránkách obce Albrechtičky.

Do Mošnova bude posílená železniční doprava, která je zřejmě nejpohodlnější. České dráhy vydaly pro tuto akci zvláštní jízdní řád. Lidé, kteří se rozhodnou využít vlakovou dopravu, mohou využít též mimořádně vypravovaných vlaků označených „Dny NATO“ z Prahy, Brna a Olomouce do železniční stanice Mošnov, Ostrava Airport.

Ze stanice Mošnov, Ostrava Airport je to do místa konání akce zhruba 3 kilometry pěší trasou.

Další informace o akci a dopravě zájemci zjistí na webech www.natodays.cz či www.cd.cz.