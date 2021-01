Radní pověřili příspěvkovou organizaci Moravskoslezské energetické centrum, aby teoretické závěry studie postupně uvedla do praxe a vypracovala další podpůrné analýzy související s touto problematikou. Vše tak, aby i v budoucnu měli lidé doma teplo, topili ekologicky a za přijatelnou cenu.

Státní Uhelná komise rozhodla o definitivním ukončení využívání uhlí v Česku v roce 2038. Moravskoslezský kraj je na uhlí závislejší mnohem více než zbytek republiky, a proto si nechal zpracovat vlastní dopadovou studii, zda je možné zajistit vytápění domácností i bez uhlí.

Studie ukázala, že to půjde, a to dokonce o osm let dříve, tedy v roce 2030. U průmyslových podniků bude cesta k náhradě uhlí složitější a delší, mnohem více závislá na možnostech pomoci z Evropské unie.

„Už na ní ale pracují, před půl rokem podepsalo sedm klíčových podniků z regionu memorandum o směřování bezuhlíkového průmyslu. Největší odběratelé uhlí v regionu také potvrdili, že zahájili kroky potřebné k tomu, aby i oni mohli přestat využívat uhlí co nejdříve,“ uvedl první náměstek moravskoslezského hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka.

Dodal, že Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji řeší zejména způsoby, jak budou uhelné zdroje pro výrobu tepla obyvatelům, nebytový sektor a průmysl nahrazeny, a navrhuje scénáře zabezpečení dodávek tepelné energie.

„Když spálíme všechny krajské odpady a biomasu, když využijeme důlní metan a další odpadní plyny, tak získáme pouze zhruba polovinu zdrojů pro výrobu tepla v domácnostech, které potřebujeme. V dopadové studii jsme probírali všechny možné způsoby, jak nahradit tu druhou polovinu, kterou získáváme z uhlí. Ukázalo se, že než dostane hlavní slovo teplo z jádra, které je dnes jedinou možností, jak zajistit dostupné uhlíkově neutrální vytápění, bude nejdůležitějším zdrojem v průmyslu i v domácnostech plyn. Dopadová studie potvrdila, že obnovitelné zdroje energie jsou sice nadmíru ekologické, ale samy o sobě pokryjí pouze zlomek všech energetických potřeb v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka-

Dodal, že úkolem Moravskoslezského energetického centra bude nyní ve spolupráci s krajem propojit možné scénáře řešení odchodu od energetického spalování uhlí v regionu tak, aby po celou přechodnou dobu občané ani ostatní uživatelé tepla nestrádali kvůli jeho nedostatku anebo vysoké ceně.

„Uhlí se stále ještě využívá pro vytápění individuálních domácností. Věřím však, že pomocí kotlíkových dotací vyřadíme uhlí i tady. Rok 2030 tak může být pro náš kraj zlomový. Odchodem od využívání uhlí v energetice začne nová éra, která bude ve znamení nejmodernějších technologií, rozvoje a věřím, že i čistějšího vzduchu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka s tím, že využívání uhlí pro výrobu elektrické energie je samostatnou kapitolou, která je plně v kompetenci státu. Moravskoslezský kraj tuto oblast ve své studii neřešil.

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Zajišťuje mj. odborné poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací, podílí se na strategické přípravě Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, rozvoji čisté mobility Moravskoslezského kraje, zajišťuje poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Na zpracování dílčích kapitol Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK se podíleli i externí odborníci (VŠB – Technická univerzita Ostrava; Centrum ENET; Výzkumné energetické centrum; kolektiv ÚJV Řež, a.s. – divize ENERGOPROJEKT a externí konzultanti).