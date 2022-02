Do Krnova už také míří autobus s 45 ženami a dětmi, který stojí na ukrajinsko-polské hranici od pátečního večera. Podle očekávání by mohl do Krnova dorazit v neděli 27. února ráno.

Předvoj ukrajinských uprchlíků dorazil do Bohumína. Dál pojedou do Brna a Prahy

„Hrdinou dne je náš sociální pracovník Filip Vrchovský, kterému se podařilo skupinu dvou žen a tří dětí za dramatických okolností vyzvednout na ukrajinsko/polském hraničním přechodu, převézt do Krnova a navíc jim poskytnout ubytování,“ upozornil starosta Krnova Tomáš Hradil, jakou roli v evakuaci žen a dětí sehrálo auto řízené zaměstnancem radnice Filipem Vrchovským.

Smutné svědectví Filipa Vrchovského

Koordinátor sociálního bydlení Filip Vrchovský věděl, že hraniční přechody budou zacpané, ale realita byla horší, než si dokázal představit. „Jsou tam tisíce a tisíce aut na hranici. A hlavně tisíce lidí, kteří se snaží přejít z ukrajinské na polskou stranu. Nemohou, protože kvůli byrokracii se všechno zdržuje. Lidé tam mrznou. Jsou mezi nimi matky s dětmi i senioři. Chodí tam se psy i s kočárky. Je to hrozný pohled, jak všichni jsou za ukrajinskou bránou a tlačí se mezi sebou. Vznikají tam těžké situace, protože je tam jen pár vojáků ukrajinské stráže, kteří všechno hlídají. Není to hezký pohled. Je to smutné. Je to jeden z nejsmutnějších pohledů, co jsem kdy v životě zažil,“ popsal Filip Vrchovský svou misi prostřednictvím České televize.

Partnerství Krnova a Nadvirny

V rámci dlouhodobé partnerské spolupráce Krnova s Nadvirnou na Ukrajině se setkávají Češi s Ukrajinci, a jejich setkání často pokračuje přátelstvím na sociálních sítích. Jakmile Rusko napadlo Ukrajinu, Krnované okamžitě kontaktovali své přátele v Nadirně. Především řada úředníků krnovské radnice, kteří organizovali setkávání a výměnné projekty, má dobré kontakty v Nadvirně.

Do Krnova míří prvních třicet uprchlíků: ženy a děti z Ukrajiny

„Psali nám zpátky, že chtějí ochránit děti a rodiny. Ptali se, zda jim můžeme tady poskytnout azyl. Přímo mě napsala kamarádka, jestli bych pro ni nezajel a ještě vzal jednu ženu s dítětem. Nakonec nás přijelo šest, ale na ukrajinsko polských hranicích je tolik lidí, že bych pobral všechny kdyby to šlo. Dva dny tam čekali, ušli dvacet kilometrů ve frontě. Spali s dětmi po benzínkách. Ještě hrozilo, že tam budou další hodiny čekat. Kdybych tam nepřijel a nedostal se z Polska až k ukrajinské hranici, tak by tam zůstaly další desítky hodin,“ uvedl Filip Vrchovský pro Českou televizi.

Muži se na hranicích otočili: Jdeme na Putina

Uprchlíci z Ukrajiny mají v Krnově zajištěné ubytování díky velkorysosti majitele penzionu Laryschova vila. Další možnosti ubytování nabízí zaměstnanci radnice, především ze sociálního odboru. Přidávají se pracovníci Charity a řada dalších Krnovanů nabízí pomoc. Laryschova vila pojme většinu, ostatní se rozmístí podle potřeby.

Ukrajinské sestřičky pracují v Krnově, děti nechaly doma

„Mají strach hlavně o své příbuzné, které museli nechat na Ukrajině. Zůstali tam jejich rodiče, ale také muži, kteří musí narukovat do armády od 18 do 60 let. Potkal jsem přímo na hranicích chlapy, kteří se vraceli z Polska zpátky na Ukrajinu. Překročili hranici zpět, protože šli bojovat. Říkali, že jsou na Putina,“ uzavřel Filip Vrchovský.