Pondělí. Počasí, že by ven ani psa nevyhnal. Pomalu projíždím autem po Erbenově ulici ve Vítkovicích – středobodem zdejší bídy. Běžnou městkou čtvrť to za okny nepřipomíná ani v nejmenším, některé zdevastované domy, o něž soukromníci pranic nedbají, připomínají spíše chudinské slumy. Ačkoliv lije jako z konve, předpokládaný klid v ulici rozráží dvoukolák, na němž místní lidé cosi přepravují.

To je patrně místní kolorit. „Pořád tu někdo něco stěhuje. V pátek jsou popelnice čisté, v pondělí všude bordel,“ praví jednatel jedné místní provozovny, který ale svým jménem netouží po popularitě. Prý by mu zase mohl přistát „flustanec“ za krkem, jak se mu občas stává, když vystupuje z auta pod okny místního domu.

JEN SI ŠLEHNU A JEDEME

Zvláštností podle něj ulice skýtá hromadu. Třeba křižovatka s Lidickou ulicí, kde sídlí herna. „Jednou jsem tak přijížděl k obchodu, v černém autě, potmě. Na okýnko mi ťukla děva a povídá: ‚Jen si šlehnu, Radime, a můžeme jet.‘ Povídám ji: ‚Prosím?‘ diví se muž, který má vážné obavy z toho, že drogy zde jsou běžné.

„Možná s nimi mají něco společného ti zakuklenci v kapucích, kteří autem přistaví u herny, po pěti minutách vyletí a kvapem odjíždějí. No z čeho ta věčně prázdná herna asi profituje?“ táže se majitel firmy.

Těch se navzdory nechvalné proslulosti „Erbenky“ do okolních vítkovických ulic prý stěhuje pomalu víc a víc. Ty, které zde mají tradici, to ale nehodnotí jako vhodný krok. Třeba zdejší zlatnictví Ivo Kubise už třikrát vykradli.

„K tomu jsme dvakrát měli rozbitou výlohu. Je to lepené sklo, ale když do něj někdo hodí obří kus betonu vyztužený armaturou, co naděláte,“ táže se zlatník, který by nároží Erbenovy a Lidické už dávno opustil, nebýt toho, že mu dům patří, bydlí v něm i vyrábí šperky.

PROBLÉMOVÉ NÁROŽÍ

Také nejhorší dům se podle místních nachází v uvedené křižovatce. Třikrát za posledních dvacet let už údajně změnil majitele a není prý možné, aby na čím dál horší nájemníky, kteří jej obývají, nedostával příspěvky na bydlení.

„Do jeho vchodu byste jít nechtěli,“ míní pan Kubis, jehož paní měla tu zkušenost poté, co o vyhozené oblečení po synovi obyvatelé tohoto domu projevili zájem a druhou várku jim tam zanesla osobně. Údajně silný „zážitek“.

Autoškola Jany Havlíkové, která zde před lety sídlila, už má raději zázemí u domu kultury a ani místní obyvatelé si neumějí představit mnoho horších míst. „Bydlíme v Erbenové ulici čtvrtým rokem. Hluk neskutečný, výchova místních dětí žádná. Když je požádáme, aby vypnuli hlasitou hudbu v autě nebo odešli, pošlou nás do oněch míst s tím, že ještě není dvaadvacátá hodina,“ napsala Deníku Kristýna Vaňková, podle níž policie do ulice dříve chodila i se psy.

Policii letos volali už padesátkrát! Radnice chce zpátky prestiž

Problematika veřejného pořádku, nejčastěji rušení nočního klidu. A také zakládání černých skládek. To jsou podle Michaely Michnové z Městské policie Ostrava nejčastější důvody toho, proč strážníci byli na místo letos přivoláni už padesátkrát!

Kromě nutnosti zavedení kamerového systému v ulici bylo nutné (po dohodě s vítkovickou radnicí) zvýšit i pohyb strážníků a asistentů prevence kriminality (jen ti měsíčně v oblasti tráví 24,5 hodiny) a také vytvořit volnočasové aktivity pro nudící se tamní děti z ulic Tavičské, Obránců míru a Erbenovy, které spolu s Lidickou ulicí vytvářejí pomyslný obdélník hrůzy. „Chceme mít ve Vítkovicích kvalitní bydlení a vrátit obvodu prestiž. A to souvisí s tím, kdo tu bude bydlet,“ říká starostka Radomíra Vlčková, která uznává, že jde o vysoce problémovou lokalitu. Hovoří také o zájmu města vykupovat problémové objekty, o setkáních radnice s majiteli tamních ubytoven a aktivitách sociálního odboru, který mapuje situaci v rodinách případ od případu. Situaci hodlá řešit.