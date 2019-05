Do ostravské zoo vlakem? Nejspíše ano!

Možnosti návštěvníků ostravské zoo, jak se dopravit do areálu, se rozšíří. Od příštího roku zde začnou návštěvníky z Dolních Vítkovic vozit „britské“ doubledeckery, do čtyř let by pak město a společnost AWT rády zpřístupnit starou železnici.

Autor: Petr Jiříček