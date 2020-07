Ještě nedávno to vypadalo, že Rychta buď spadne sama, nebo ji čeká demolice. Než se původní majitel dostal do exekuce, zanedbával údržbu. Rychta zchátrala tak, že byla neprodejná. Tehdy se o ní dozvědělo Hnutí Duha Jeseníky, které v minulosti už zachránilo kostel se zřícenou střechou v Pelhřimovech na Osoblažsku.

RYCHTU KOUPILA DUHA JESENÍKY

V roce 2017 Duha Rychtu koupila a opět vyzvala dobrovolníky, ať přiloží ruku k dílu. Díky grantům Ministerstva kultury a kraje se podařilo rychtu staticky zajistit a pořídit nové krovy.

„Zatím objekt chrání před deštěm jen lepenka na střeše. Chceme požádat ministerstvo o dotaci na břidlici, aby to na rychtě vypadalo jako za dávných časů. Pak budeme v rekonstrukci postupovat jednu místnost po druhé. Myslím, že tak do pěti let už dostane Rychta nějaký nový účel,“ uvedl koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil.

Svobodná dědičná rychta rodu Hoffmannů a Czechů z roku 1745 sehrála v historii Karlovic významnou roli. Tyto informace ale upadly v zapomnění kvůli odsunu německého obyvatelstva. Nebí divu, že rychtářský úřad byl omylem považována za faru a takto byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou společně se sousedním Kostelem sv. Jana Nepomuckého.

HROZILO ZŘÍCENÍ I PŘESTAVBA

Počátkem devadesátých let se objevil záměr přestavby rychty na hotel, který by ale zničil její památkové hodnoty. Ještě horší byl projekt přestavby z roku 2005, který počítal se zateplením, vybouráním hlavního schodiště, střešními okny a necitlivou půdní vestavbou, takže ho památkáři pochopitelně zamítli.

„Když se rychta v dražbě opakovaně neprodala, snížili vyvolávací cenu na minimum. Byla k mání prakticky za cenu pozemku. Už jsme nemohli pasivně přihlížet, jak to dopadne s tak významnou památkou. Když jsme ji koupili, narušená statika hrozila propadnutím kleneb. Narušený roh jsme svázali ocelovými táhly, tesař pan Volný se postaral o střechu, aby do zdiva nezatékalo,“ vysvětlil Ivo Dokoupil, jak se podařilo odvrátit hrozbu zřícení.

CÍL: OBNOVIT I HOSPOPDÁŘSTVÍ

Podobně jako kostel v Pelhřimovech už má také Rychta v Karlovicích okruh dobrovolníků, kteří jezdí na víkendové brigády. Někomu vyhovuje samota odlehlých Pelhřimov, jinému Karlovice s tisícovkou obyvatel v živé turistické destinaci. Hnutí Duha Jeseníky chce Rychtu využít pro pobyty dětí a rodin, obnovit její hospodářství i sady. A marmelády z místního ovoce skladovat v klenutých sklepech.

„Karlovice nejsou odlehlá samota jak Pehřimovy, ale obec plná místních i turistů. Budeme hledat optimální využití Rychty ve spolupráci s veřejností,“ uzavřel Ivo Dokoupil.